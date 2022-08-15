МЧС: 58 человек тушат ландшафтный пожар в шахтинском поселке Артем

На Дону сейчас сохраняется чрезвычайный уровень пожароопасности Фото: Иван МАКЕЕВ

58 человек тушат ландшафтный пожар в поселке Артем города Шахты. Информация об этом днем 15 августа поступила от пресс-службы управления МЧС России по Ростовской области.

- Сообщение о возгорании дежурный принял около 14:20, в 15:08 пламя локализовали. На месте происшествия от РСЧС работают 58 человекю, задействовано 16 единиц техники, в том числе от МЧС - 48 человек и 12 спецмашин. Данные по площади горения еще уточняются, угрозы жилым постройкам нет, - рассказали журналистам.

Напомним, ранее на Дону объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары. В 18 территориях сохраняется чрезвычайный уровень пожароопасности. Это означает, что с огнем в этот период нужно обращаться очень осторожно, выжигать сухую траву запрещено.

UPD: по данным на 16 часов площадь пожара составляет 1500 кв. метров. Тушение разбили на три участка - пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

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