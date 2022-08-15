Ураганный ветер обещают в Ростове

В донской столице обещают шквалистый ветер Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове в ближайшие часы сильно испортится погода, сообщили в городском ГО и ЧС со ссылкой на гидрометцентр.

Так, по данным специалистов, в понедельник, 15 августа, и во вторник, 16 августа, в донской столице будет сильный ветер. Его порывы составят до 20 метров в секунду.

Из-за урагана могут возникнуть перехлесты проводов, обрывы линий электропередач, падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций.

В пресс-службе ГО и ЧС посоветовали ростовчанам быть осторожнее, не находиться рядом с рекламными щитами или сухими деревьями.

Кстати, несмотря на усиление ветра, в понедельник в Ростове будет очень жарко. Так, днем столбик термометра покажет +38 градусов. А во вторник, 16 августа, обещают дождь и +33 днем.

О том, какая погода будет в августе, читайте здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростове-на-Дону на август — 2022: жара до +37 градусов, дожди и грозы ожидают жителей региона

Синоптики обещают ростовчанам жару до +37 градусов в августе (подробнее)