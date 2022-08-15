Ураганный ветер обещают в Ростове

В донской столице обещают шквалистый ветер
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове в ближайшие часы сильно испортится погода, сообщили в городском ГО и ЧС со ссылкой на гидрометцентр.
Так, по данным специалистов, в понедельник, 15 августа, и во вторник, 16 августа, в донской столице будет сильный ветер. Его порывы составят до 20 метров в секунду.
Из-за урагана могут возникнуть перехлесты проводов, обрывы линий электропередач, падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций.
В пресс-службе ГО и ЧС посоветовали ростовчанам быть осторожнее, не находиться рядом с рекламными щитами или сухими деревьями.
Кстати, несмотря на усиление ветра, в понедельник в Ростове будет очень жарко. Так, днем столбик термометра покажет +38 градусов. А во вторник, 16 августа, обещают дождь и +33 днем.
О том, какая погода будет в августе, читайте здесь.
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