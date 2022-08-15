Причиной пожара в Тацинском районе стала авария на ЛЭП

Во время ландшафтного пожара недалеко от поселка Жирнов пламя перекинулось на жилые дома. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области.

В Тацинском районе Ростовской области авария на линиях электропередачи, по предварительным данным, стала причиной пожара, который уничтожил два жилых дома. Б этом сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Ростовской области Игорь Тягненко.

Во время ландшафтного пожара недалеко от поселка Жирнов пламя перекинулось на жилые дома. В результате два дома сгорели полностью. Еще три получили повреждения разной степени. Огонь уничтожил три автомобиля. По предварительным данным. Причиной возникновения огня стал аварийный режим работы линий электропередачи.

Сейчас на месте работает комиссия по оценке причиненного ущерба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В результате пожара в Тацинском районе повреждены три дома и три автомобиля

Возгорание тушили 48 спасателей (подробнее)