В результате пожара в Тацинском районе повреждены три дома и три автомобиля

Пожар вызвал повреждение двух легковых автомобилей и одного грузового автомобиля с прицепом. Фото: МЧС по Ростовской области.

В Тацинском районе вследствие ландшафтного пожара в поселке Жирнов огнем уничтожено два жилых дома, частично поврежден третий, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Из-за пожара оказались повреждены два легковых автомобиля и один грузовик с прицепом.

Напомним, возгорание произошло днем 14 августа. В тушении участвовали 48 спасателей, было привлечено 18 единиц техники. В настоящее время пожар полностью ликвидирован. Площадь возгорания уточняется.

Ликвидировать возгорание удалось в 19:56. Как пояснили в пресс-службе МЧС, в понедельник, 15 августа, пройдет работа комиссии по оценке причиненного пламенем ущерба.

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