Станица за вечер почти опустела - жителям пришлось спасаться. Фото: Читатели "КП - Ростов-на-Дону".

Вечером 15 августа станицу Верхнекундрюченскую в Ростовской области эвакуировали из-за крупного лесного пожара. Дома пришлось покинуть 139 местными жителям: одни уехали к родственникам, других разместили в ПВРах в соседних хуторах. Местная жительница и очевидец рассказала «КП — Ростов-на-Дону», как люди спасались от пожара и что сейчас происходит в станице.

ЖИТЕЛЕЙ РАССЕЛЯЛИ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Жительница станицы Мария рассказывает, что ситуация развивалась стремительно. Люди сначала увидели задымление со стороны станицы Быстрянской. Дул сильный ветер, поэтому пламя очень быстро продвигалось в сторону Верхнекундрюченской.

По словам Марии, у многих местных жителей была сильная паника - горели их или соседние дома. Ветер со скоростью 30 километров в час разносил огонь очень быстро. Многие сразу решили уехать к родственникам в соседние хутора. Другие сначала попытались спрятаться в местных зданиях.

- Сначала людей эвакуировали в клуб, но огонь подошел вплотную к центральной улице. Было сильное задымление, видимость была минимальная. Поэтому из клуба пришлось увозить жителей в сельскую школу, так как она находится на возвышении. Там вчера возгорания не было.

ТАКСИСТЫ ВЫВОЗИЛИ ЛЮДЕЙ БЕСПЛАТНО

Как уточняет Мария, на территорию Верхнекундрюченской никого не пускали, возгорание распространилось по обочине, на самом въезде в станицу. Местные помогали друг другу: таксисты и просто автомобилисты безвозмездно увозили людей из станицы.

- Конечно, в семье не без урода — некоторые таксисты и цену заламывали, - уточняет собеседница. - Но, к счастью, большинство местных откликнулись и оказывали помощь бесплатно. И все, кто имел возможность проехать и кого пускали на территорию - в основном, это наши руководители - забирали жителей и увозили без лишних вопросов.

Возгорание было на обочине, на самом въезде в станицу. Фото: Читатели "КП - Ростов-на-Дону".

ЛЮДЯМ РАЗРЕШИЛИ ВЕРНУТЬСЯ

Около 23 часов 15 августа людям разрешили вернуться в Верхнекундрюченскую. Некоторые приезжают, чтобы забрать вещи и вернуться в ПВРы или к родственникам. Многие переживают за домашних животных, которых пришлось выпустить во время эвакуации.

- Всех пришлось отпустить на волю, чтобы животные имели возможность спастись, - уточняет собеседница. - Утром 16 августа я видела такую картину: по всей деревне бегают эти перепуганные коровы, а хозяева пытаются их поймать. Кто-то нашел, кто-то все еще ищет.

По словам Марии, открытого огня на территории станицы не наблюдается. Однако со стороны леса все еще поднимаются клубы дыма. На территории работает спасательная техника, летает авиация: вертолет и самолет, которые сбрасывают воду на лес.

СГОРЕЛИ ЖИЛЫЕ ДОМА

Собеседница говорит, что больше всего переживала за технику, которое оставила на работе. Но ни рабочее оборудование, ни ее личное имущество остались целы. По ее словам, пожар, в основном, затронул дома на Почтовой улице, смежной с лесными насаждениями.

- Сейчас идет заседание штаба по чрезвычайным происшествиям, в котором принимает участие и губернатор. Может, там решат будущее погорельцев - куда их расселять, и как возмещать убытки.

На месте работает спасательный вертолет Ми--8. Фото: Фото: Читатели "КП - Ростов-на-Дону".

Ситуацию с ландшафтным пожаром прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, на землях сельхозназначения загорелась сухая трава из-за перехлеста проводов линий электропередач. Затем огонь перешел на лес. Площадь пожара составляет 138 гектаров. В Усть-Донецком районе объявлен режим ЧС.

Из станицы Верхнекундрюченской и хутора Черни 139 человек эвакуированы в пункты временного размещения на базе Евсеевской и Апаринской школ.

По словам местной жительницы, подобного масштаба стихийные бедствия в станице Верхнекундрючинской бывали не так уж часто. В 2017 году сильнейшее возгорание напугало местных жителей, но тогда огонь не дошел до жилых кварталов. Такого крупного пожара жители станицы припомнить не могут.

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