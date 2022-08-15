Пламя охватило 30 гектаров Усть-Донецкого лесничества. Фото: читатели "КП - Ростов".

В Усть-Донецком районе Ростовской области ввели режим ЧС из-за крупного лесного пожара. Возгорание началось в местном лесничестве, а позже пламя перекинулось на близлежащую станицу. Рассказываем, что известно о пожаре в Усть-Донецком районе на данный момент.

ГОРИТ 30 ГЕКТАРОВ ЛЕСА

Пожар произошел в Усть-Донецком лесничестве. На место прибыли 124 спасателя, к тушению привлекли 25 единиц техники.

Работу пожарных осложняет неровный рельеф местности и погодные условия. В Ростовской области установилась жаркая и ветреная погода. Скорость порывов достигает 20 метров в секунду, а направление ветра постоянно меняется.

По данным донского управления МЧС, площадь пожара на данный момент составляет 30 га.

Пламя очень быстро передается по верхушкам деревьев. Фото: читатели "КП - Ростов".

ОГОНЬ ПЕРЕКИНУЛСЯ НА ЖИЛЫЕ ДОМА

Как сообщили в региональном министерстве природы, огонь сначала перекинулся на земли лесного фонда с сопредельной территории – колхозного леса, а потом преодолел минерализованные полосы шириной 10 метров и перешел на жилые строения. Речь идет о станице Верхнекундрюченской.

- В превентивных целях из станицы Верхнекундрюченская Усть-Донецкого района эвакуировано в ПВР хутора Евсеевка 65 человек, - прокомментировали в МЧС.

Огонь перешел на колхозные леса и жилые строения. Фото: читатели "КП - Ростов".

ТУШАТ С ВЕРТОЛЕТОМ

В Усть-Донецком районе создан оперативный штаб по тушению пожара. С 15:00 на территории всего района введен режим ЧС. На место происшествия прибыл министр природных ресурсов и экологии Михаил Фишкин.

В Усть-Донецком районе горит лес вдоль дороги. Трассу заволокло дымом. Фото: читатели "КП - Ростов".

Число спасателей, участвующих в ликвидации огня, было увеличено до 146 человек. Привлечено еще 12 единиц техники. Проводится активная ликвидация пожара. Пострадавших нет. На место следует вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством. В готовность даже приведена аэромобильная группировка МЧС.

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