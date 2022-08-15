В Усть-Донецком районе пожар перекинулся на жилые постройки

Жители станицы Верхнекундрюченской в спешке покидают свои дома. Фото: читатели "КП - Ростов-на-Дону".

Верховой пожар в Усть-Донецком районе перекинулся на жилые строения, пишет МЧС по Ростовской области.

Отметим, что верховой лесной пожар – это пожар, охватывающий верхушки деревьев, что особенно опасно для хвойных деревьев. Такое возгорание практически неконтролируемое. Пламя в Усть-Донецком районе уже преодолело минерализованные полосы шириной 10 метров и перешло на жилые постройки. Сейчас количество охваченных огнем строений уточняется.

Площадь пожара в Усть-Донецком лесничестве составляет уже порядка 30 гектаров. Тушение осложняется жаркой погодой и сильным ветром с порывами свыше 20 метров в секунду. С 15:00 на территории всего района введен режим ЧС. На место происшествия прибыл министр природных ресурсов и экологии Михаил Фишкин.

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