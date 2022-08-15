В Усть-Донецком районе из-за лесного пожара в соседний хутор эвакуированы 65 человек

К ликвидации возгорания привлечены 124 человека и 25 единиц техники. Фото: Читатели "КП - Ростов-на-Дону".

Из станицы Верхнееундрючинская Усть-Донецкого района из-за крупного лесного пожара в пункты временного размещения в хуторе Евсеевский были эвакуированы 65 человек, сообщает МЧС по Ростовской области.

Пламя охватило уже 30 гектаров территории Усть-Донецкого лесничества. К ликвидации возгорания привлечены 124 человека и 25 единиц техники. Из них от МЧС России 17 человек личного состава и 5 единиц техники.

Также на место вылетел вертолет Ми-8 Южного АСЦ МЧС России с водосливным устройством. В готовность приведена аэромобильная группировка МЧС. Проводится ликвидация пожара. Пострадавших нет.

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