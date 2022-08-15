Вертолет Ми-8 вылетел для тушения лесного пожара в Усть-Донецком районе

Пожар на площади более 10 гектаров в Усть-Донецком районе решили тушить с помощью вертолета. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для тушения лесного пожара на территории Усть-Донецкого лесничества вылетел вертолет Ми-8 Южного АСЦ МЧС России, сообщает пресс-служба донского МЧС.

По данным Минприроды, площадь пожара в Усть-Донецком районе составляет более 30 гектаров. К тушению возгорания уже привлечены 124 человека, 25 единиц техники. Из них от МЧС России 17 человек личного состава и 5 единиц техники.

Напомним, Ми-8 — это средний двухтурбинный вертолет, первоначально разработанный Советским Союзом, а теперь производимый Россией. Для тушения пожаров было оборудовано около 40 вертолетов.

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