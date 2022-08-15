Огонь перекинулся на несколько строений. Фото: читатели "КП-Ростов-на-Дону".

В Ростовской области 15 августа вспыхнул крупный пожар в Усть-Донецком лесничестве. Из-за угрозы распространения огня из близлежащей станицы Верхнекундрюченской было эвакуировано 65 человек. «КП-Ростов-на-Дону» выяснила подробности произошедшего.

Александр — уроженец Верхнекундрюченской, в станице у него живут родители и брат. Он связывался с родными, которые в данный момент эвакуируются. Большинство жителей уже покинули станицу, другие спешно собирают документы и необходимые вещи. Людей вывозят на автобусах в хутор Евсеевка.

Станицу заволокло дымом. Фото: читатели "КП-Ростов-на-Дону".

— Толком не успел с ними поговорить, у них же эвакуация. Дома, которые находятся ближе к лесу, начали гореть. Наш дом подальше, рядом с озером. Надеюсь, что пожар до нас не дойдет, —говорит мужчина.

На кадрах с места пожара видно, что станицу заволокло густыми клубами дыма. На месте работают автоцистерны.

По информации донского управления МЧС, площадь ландшафтного пожара в Усть-Донецком районе достигла 30 га. Верховой пожар перекинулся на строения. В тушении участвуют 124 спасателя, привлечено 25 единиц техники.

Жители города эвакуировались. Фото: читатели "КП-Ростов-на-Дону".

В правительстве Ростовской области сообщили, что с 15.00 на территории района действует режим ЧС. Создан оперштаб по тушению крупного лесного пожара.

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