В Ростовской области в ДТП с микроавтобусом один человек погиб, еще семеро пострадали

В аварию попал автомобиль Opel Vivaro. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Один человек погиб, еще семеро пострадали в ДТП на трассе Самбек - Матвеев Курган в Ростовской области. Происшествие случилось ночью 16 августа, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Предварительно, водитель минивэна Opel Vivaro не справился с управлением. Машину занесло, после чего она выехала на встречную полосу. В итоге автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

- В результате ДТП 49-летний водитель транспортного средства погиб. Травмы различной степени тяжести получили двое мужчин 50 и 57 лет, а также пять женщин в возрасте от 40 до 64 лет, - уточнили в УГИБДД.

Из-за чего водитель мог потерять управление, пока неизвестно. На месте работали сотрудники полиции. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, на днях в Ростовской области произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек. По предварительным данным, у большегруза лопнуло колесо во время движения по трассе. После этого грузовик выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ». Находившиеся в легковушке двое взрослых и трое детей скончались на месте.

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