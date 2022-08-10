Пассажиры большегруза остались живы. Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области на трассе «Волгодонск - Зимовники» столкнулись грузовик и легковушка. В ДТП погибли пять человек, среди них двое детей, сообщили в донском управлении МВД.

По предварительным данным, у грузовика «Тонар» во время движения лопнуло колесо. В результате большегруз выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем «ВАЗ-2110».

От удара большегруза легковушка загорелась. В ней в это время находилось пять человек, из них двое - дети. Все они погибли на месте.

На место выехал прокурор района. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Пассажиры большегруза остались живы. Водителю «Тонара» на месте была оказана медицинская помощь. А его жена и пятилетний ребенок с травмами были доставлены в больницу.

Сейчас полицией устанавливаются все подробности случившегося. А прокуратурой была организована проверка.

- На место незамедлительно выехал прокурор района Олег Сидоров, - сообщили в ведомстве. - Прокуратурой проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.

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