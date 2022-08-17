В центре Ростова москвич расстрелял таксиста

Мужчина достал пистолет во время ссоры.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В центре Ростова расстреляли мужчину. Происшествие случилось 16 августа на улице Береговой, сообщил «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.
Собеседника издания рассказал, что житель Подмосковья был в командировке. В свободный вечер 33-летний гость города решил скоротать время в кафе. В одном из заведений на набережной он решил расслабиться и в итоге перебрал со спиртным.
По предварительным данным, когда мужчина уже был в подвыпившем состоянии, у него возник конфликт с таксистом. В какой-то момент житель Подмосковья достал пистолет и открыл огонь по 50-летнему оппоненту.
Позже выяснилось, что водитель такси получил четыре пулевых ранения. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Подозреваемого при силовой поддержке отряда «Гром» задержали в эту же ночь. Выяснилось, что мужчина – военный в звании капитан.
- В отношении него заведено уголовное дело по статье «Убийство», - добавил источник издания.
Если суд признает вину задержанного, его могут отправить за решетку на срок до 20 лет.
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