В центре Ростова москвич расстрелял таксиста

Мужчина достал пистолет во время ссоры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре Ростова расстреляли мужчину. Происшествие случилось 16 августа на улице Береговой, сообщил «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.

Собеседника издания рассказал, что житель Подмосковья был в командировке. В свободный вечер 33-летний гость города решил скоротать время в кафе. В одном из заведений на набережной он решил расслабиться и в итоге перебрал со спиртным.

По предварительным данным, когда мужчина уже был в подвыпившем состоянии, у него возник конфликт с таксистом. В какой-то момент житель Подмосковья достал пистолет и открыл огонь по 50-летнему оппоненту.

Позже выяснилось, что водитель такси получил четыре пулевых ранения. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Подозреваемого при силовой поддержке отряда «Гром» задержали в эту же ночь. Выяснилось, что мужчина – военный в звании капитан.

- В отношении него заведено уголовное дело по статье «Убийство», - добавил источник издания.

Если суд признает вину задержанного, его могут отправить за решетку на срок до 20 лет.

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