В Ростовской области осудили мужчину, который нашел гранату в парке и возил ее в багажнике

Мужчину осудили за незаконное хранение оружия Фото: Владимир ВОРСОБИН

В Ростовской области, в Неклиновском районном суде, рассмотрели дело местного жителя, который нашел в парке гранату и хранил ее у себя. При этом мужчину обвиняли не только в том, что он незаконно хранил взрывное устройство, но и в якобы использовании боеприпаса.

Напомним, криминальная история началась с того, что обвиняемый во время поездки в Ростов нашел в парке ручную осколочную гранату. Вместо того, чтобы сообщить об опасной находке в полицию, он забрал ее себе. Дончанин положил боеприпас в багажник машины, которая находилась в его пользовании, и отправился домой.

Вернувшись, мужчина переложил гранату в багажник своего автомобиля и какое-то время ее там хранил.

Позже в Неклиновском районе взорвалась машина одного из местных. Он получил ранение головы и скончался. Следователи нашли мужчину, который когда-то хранил такой же боеприпас в багажнике. На него и пали подозрения.

Казалось бы, на его причастность указывали многие факты. Так, именно гранату Ф-1 нашел в парке и хранил у себя подозреваемый. Источник издания в правоохранительных органах добавил, что пострадавший занимался бизнесом, и у него могли быть конкуренты. Так что, и мотив, по мнению правоохранителей, был налицо.

Дело было рассмотрено судом присяжных. Они посчитали, что материалов, подтверждающих вину подсудимого, недостаточно.

- В результате мужчину оправдали в покушении на убийство, но осудили за незаконное приобретение и перевозку боеприпасов, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Подсудимого приговорили к трем годам и трем месяцам исправительной колонии общего режима, а также оштрафовали на 70 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ограбление по-ростовски: кассирша банка отчитала разбойника с гранатой, как мальчишку

Рецидивисту пришлось ретироваться без добычи и с позором (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Постоялец взорвал запал гранаты в отеле под Ростовом, пытаясь постирать бронежилет

Мужчина получил серьезные увечья (подробнее)