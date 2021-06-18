Ограбление по-ростовски: кассирша банка отчитала разбойника с гранатой, как мальчишку

Кассира потом отпаивали валерьянкой. Фото: Александр РОГОЗА

В Ростове будут судить мужчину, у которого два раза подряд вышло полное фиаско с ограблением – банка и супермаркета. Хотя он подготовился основательно и взял с собой гранату, но не учел одного — характера ростовчанок. Ответственных и прямолинейных женщин с южным темпераментом (к тому же за кассой с чужими деньгами) которые оказались в тот момент чуть-чуть не в настроении.

КЛИЕНТ № 13

28-летний уроженец Ростовской области Саша Гвоздиков (имена и фамилии героев этой истории изменены из этических соображений) в свои годы был не женат, отсидел шесть лет в колонии по тяжкой статье. В Ростов приехал на заработки, но толком нигде устроиться не мог.

Шел как-то Саша по проспекту Стачки (дело было в марте этого года) слегка «подшофе». Думал, где бы раздобыть денег. И вдруг взгляд его упал прямо на вывеску известного банка. - план созрел моментально. Саша вспомнил, что у него есть граната – сувенирная, но сделанная так, что от настоящей не отличить! Купил ее однажды в магазине товаров для охоты, рыбалки, туризма: такие еще делают наподобие зажигалок. Вот, получается, теперь пригодилась.

На листке бумаги Саша быстренько нацарапал угрозу: «Деньги на руки сюда! Взорву, если дернешься!». Положил его в карман и вошел офис банка. Взял талон электронной очереди (по роковому стечению обстоятельств он оказался № 13) и стал ждать, когда его пригласят к окошку.

ХВАТИТ БАЛОВАТЬСЯ!

Старший менеджер по обслуживанию клиентов Анна Семенова строго посмотрела на очередного подошедшего к ее окну клиента под номером 13. Ничего особенного: молодой мужчина в куртке цвета «хаки» и в медицинской маске. Еще пару лет назад, если бы человек к такой маске зашел в банк, то вызвал бы вполне определенные подозрения, ведь не раз ростовские банки в прошлом грабили злоумышленники в медицинских масках. Но теперь все в таких ходят, и, более того, без медицинской маски вас в банк даже и не пустят - вот как изменились времена!

Но клиент № 13 действительно повел себя странно. Прямо перед Анной он положил записку с угрозой и, подтверждая серьезность своих намерений, достал гранату. Схватившись за чеку, он скомандовал: «Ну, живо!»

Анна очень испугалась. Она ни на минуту не сомневалась, что граната у него настоящая. Но от дикого испуга, она сама грозно наклонилась в сторону грабителя. И к собственному удивлению выпалила в его адрес: «Это что еще тут за шуточки? Хватит баловаться! Гранату он тут взорвет! Иди отсюда, пока сама тебе сейчас не надавала!»

Такого поворота событий Гвоздиков не ожидал. Он надеялся, что кассирша все-таки испугается, а тут — не прокатило: она отчитывала его словно нашкодившего пацана! Еще и нажала на пульт с тревожной кнопкой. Саша это ее движение сразу уловил и понял, что лучше ретироваться - все равно тут толку не будет. И поспешил на выход без добычи.

А в кассе у Анны в тот момент были, на минуточку, 10 с лишним миллионов в рублях и валюте! Уже через несколько минут после случившегося ее успокаивали и отпаивали валерьянкой другие сотрудники банка.

МОЛОКО И КИНДЕР-СЮРПРИЗ

Саша был шокирован: по-дурацки как-то все получилось. Не смог напугать как следует бабу — увидели бы это его кореша, тут же бы засмеяли. Погуляв немного, Гвоздиков решил реабилитироваться в собственных глазах и ограбить супермаркет на Рабочей площади.

Он зашел туда, взял с полки две банки пива, осмотрелся и вызвал с помощью мобильного приложения заранее такси. В тот момент работала только одна касса — это для него было хорошо. Но посетителей в магазине было много — а вот это уже портило все. Как только он положил перед кассиршей свои две банки пива, два брикета халвы и два киндер-сюрприза, народ к кассе набежал, столпился — ну какое тут нормальное ограбление?!

- Подождите, я молоко забыл! – сказал Гвоздиков и ринулся обратно в торговый зал. Покупатели заворчали, а кассирша, чертыхаясь, решила временно пересесть за другую кассу.

Когда Саша вернулся и поставил перед ней бутылку молока, то никого из покупателей уже не было. Гвоздиков достал гранату, взялся за чеку и сказал: «Быстро давай сюда деньги из кассы!»

Женщина округлила глаза, замера на секунду, а потом выдала:

- Так, мужчина, я не поняла, вы покупку оплачивать будете?

И тут облом! Пришлось мужчине ретироваться ни с чем. Убегая из супермаркета, он в сердцах выбросил не принесшую ему ни денег, ни удачи муляжную гранату в кусты. В кассе супермаркета на тот момент было 10 тысяч рублей…

Гвоздиков сел в такси, по пути успел выпить прихваченное с собой пиво, а когда вернулся в съемное жилье, его уже ждали оперативники.

ОТВЕТИТ ПО ЗАКОНУ

Как сообщил заместитель прокурора Железнодорожного района Ростова Алексей Неговора, мужчине было предъявлено обвинение в разбойном нападении с угрозой применения насилия, опасного для жизни и с использованием предмета в качестве оружия – по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации – «разбой». Фигуранту этого дела грозит до 10 лет лишения свободы.

Обе кассирши опознали его по форме глаз, ушей и приметной татуировке на запястье. Гвоздиков же, посмотрев видеозаписи своих похождений, вину признал.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Это не первый случай, когда ростовские кассиры дали достойный отпор грабителям и разбойникам. Ростовские оперативники рассказали, что пару лет назад, под Новый год, на Чкаловском такой же грабитель забежал с пневматическим пистолетом в павильон по продаже мобильных телефонов и стал угрожать продавщице, но она и до него была сильно не в настроении. Женщина на седьмом месяце беременности схватила со столика небольшую новогоднюю елку и прямо отдубасила ею грабителя, а потом заперла его в павильоне и сдала прибывшему наряду полиции – «тепленьким».

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