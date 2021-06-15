В Ростовской области воспитательницы детского сада отбили ребенка у похитителя

Сотрудницы детского сада догнали похитителя и спасли ребенка Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Большую смелость и героизм проявили сотрудницы сельского детского садика в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.

Женщины спасли пятилетнего малыша от похитителя, который украл ребенка во время прогулки. Вшестером воспитательницы кинулись за злоумышленником, спасая малыша.

ПОХИЩЕНИЕ СРЕДИ БЕЛА ДНЯ

Как рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» заведующая детским садиком «Ягодка» в селе Анастасиевка Елена Никулина, ЧП произошло во время вечерней прогулки с малышами на детской площадке.

- Незадолго до беды к нам в садик бабушка привела внука, который приехал к ней на лето из Санкт-Петербурга. Хороший, улыбчивый, любознательный мальчуган, - говорит Елена Никулина.

Был совершенно обычный день и совершенно обычная вечерняя прогулка на воздухе. Мальчишки постарше играли в футбол, а совсем маленькие возились в песочнице.

Новенький же с любопытством изучал территорию. Сережа (имя изменено – прим. ред.) подошел к забору и стал разглядывать парк за ним.

И тут внезапно к ограде стремительным шагом подошел мужчина.

- Так вышло, что в этом месте забор чуть прогнулся из-за упавших во время урагана веток. Мы с воспитательницами пытались привести его в первоначальное состояние, но, увы, не смогли. Так вот, именно в том месте незнакомец просунул руки через забор, схватил Сережу, вытащил его с территории садика на улицу и побежал, толкая ребенка перед собой,- продолжает заведующая детсадом.

Женщины повалили злоумышленника на землю и связали веревками Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

НАСТОЯЩИЙ БОЙ

Воспитательница Сережи, к счастью, была неподалеку. Хрупкая женщина увидела, что происходит, и помчалась за похитителем. А за ней – как по команде – побежали и остальные сотрудницы «Ягодки». Спасать Сережу бросились воспитатель, нянечка, завхоз, психолог, музыкальный педагог и повар!

Шесть женщин быстро настигли похитителя. Но тот оказался не из робкого десятка. Видимо, местный житель решил, что ему не составит труда справиться со слабым полом.

Мужчина стал хватать воспитательниц за грудки, толкать их на землю. Одной поставил синяк под глазом, а другой вывихнул руку.

Но женщины не сдавались. Они бились за Сережу как за родного. И даже, хвастаются сотрудницы «Ягодки», умудрились дать сдачу агрессору. Причем, не только дать сдачу, но еще смогли и связать крепкого высоченного селянина веревками.

А уже потом дело оставалось за малым – вызвали сотрудников полиции и передали похитителя прямо в руки силовикам.

«ОНИ САМИ – МАМЫ!»

Кстати, сам мальчик относительно легко пережил ситуацию. Уже через полчаса слезы на его лице высохли, и он улыбался бабушке, прибежавшей за ним в детсад.

А вот педагогам пришлось не сладко. Одну сотрудницу с травмой руки увезли на «скорой», а вторая сейчас маскирует синяк под глазом тональным кремом.

Но это, говорят женщины, не страшно. Куда более серьезным последствием от стычки с похитителем стало потрясение, которое пережили женщины.

- Конечно, наши воспитатели безумно переволновались. Ведь они и сами – мамы! – продолжает заведующая.

СЧИТАЛ, ЧТО РЯДОМ – СНАЙПЕР

Кстати, пока злоумышленник был связан и ждал силовиков, он рассказал, зачем пытался украсть ребенка.

Как выяснилось, мужчина почему-то решил, что в местном Доме культуры сидит снайпер, намеривающийся отстреливать детей. И, со слов задержанного, он вовсе не похищал малыша, а просто спасал его от смерти.

Заявления подозреваемого по поводу снайпера не подтвердились. По всей видимости, ему понадобится обследование у психиатра.

Следователи завели на мужчину уголовное дело по статье «Похищение человека». Если суд признает вину дончанина, то мужчина может сесть в тюрьму на 12 лет.

По словам Елены Никулиной, на следующий день после похищения отец Сережи прилетел из Санкт-Петербурга к сыну. Убедившись, что с мальчиком все в порядке, мужчина сразу же пошел к воспитательницам, чтобы сказать им огромное человеческое спасибо за смелый поступок.

А вот реакция местной прокуратуры оказалась неожиданной. По словам заведующей, надзорное ведомство увидело в работе педагогов нарушение, которое заключается в том, что малыш близко подошел к забору

- Но он же стоял у забора внутри детского сада, а не снаружи! – недоумевает Елена Никулина.

Как бы то ни было, ни руководитель детского сада, ни близкие спасенного мальчика не считают, что воспитательницы где-то преступили закон.

А вот то, что женщины совершили подвиг, ни у кого не вызывает сомнений.

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