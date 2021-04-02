«Так поступил бы любой!»: Многодетный отец из Ростовской области спас двоих детей из огня

Илья Черников воспитывает четверых детей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Житель Белой Калитвы, 36-летний Илья Черников, - многодетный отец. Вместе с женой мужчина воспитывает девятилетнюю дочь Женю, семилетнюю Ангелину, четырехлетнего Илью и семимесячную Марию. Поэтому, когда он увидел на соседнем балконе малышей, задыхающихся от дыма, он ни капли не сомневался в том, что готов рискнуть жизнью ради спасения детворы.

ДЕТВОРА ИГРАЛА С ОГНЕМ

В тот день родители оставили 11-летнюю Веру и семилетнего Мишу дома одних. Взрослые считали, что на старшую дочь-пятиклассницу можно положиться в плане присмотра за младшим. Но все пошло не по плану. По предварительной версии, детвора играла с огнем, и в результате вспыхнул шкаф в прихожей.

Первым едкий запах дыма почувствовал сосед со второго этажа – Илья Черников.

- Выбежав на балкон, я увидел, что из квартиры этажом выше валит дым, а на балконе стоят испуганные дети, - рассказал мужчина.

Он, не раздумывая, схватил ведра с водой, и помчался тушить пожар в квартире на третьем этаже.

- Мне казалось, что вспыхнуло на кухне, и я смогу вывести детей через входную дверь. Но когда поднялся, увидел, что прямо за дверью из коридора вырываются языки пламени и помещение заполнено густым черным дымом. К тому моменту моя супруга вызывала пожарных, - вспоминает о событиях Илья Черников.

АКРОБАТИЧЕСКОЕ СПАСЕНИЕ

А тем временем дети все стояли на балконе. И тогда мужчина через свою квартиру забрался к ним. Вначале снял девочку, затем, таким же образом, вернулся за мальчиком.

По его словам, не было времени на раздумье и взвешивание рисков.

- Это же дети! Как я мог остаться в стороне? Не понимаю. На моем месте так поступил бы любой человек, - рассказывает Илья.

Также он не понимает, почему люди считают его героем, и чем его поступок вызвал внимание журналистов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области рассказали, что подоспевшие пожарные в течение восьми минут справились с огнем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Я просто пополз к нему": Ростовский студент спас провалившегося в прорубь школьника

Пока малыш барахтался в ледяной воде, зеваки снимали на видео операцию по спасению (подробнее)

Трое суток без воды и еды: ростовский полицейский спас пенсионерку от смерти

Если бы Максим Волченский не подоспел вовремя страшно представить, что могло произойти (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.