Постоялец взорвал запал гранаты в отеле под Ростовом, пытаясь постирать бронежилет

Пострадавшего доставили в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в Новочеркасске, в одной из гостиниц произошло ЧП. В разгар отдыха у одного из постояльцев в руках взорвался запал от гранаты, сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону».

В выходные двое мужчин сняли номера в отеле. Они решили отметить встречу, отдохнуть, оплатили баню. Гости алкоголем не злоупотребляли, вели себя скромно и не доставляли хлопот ни сотрудникам, ни другим отдыхающим.

Однако спокойствие отдыхающих было нарушено, постояльцев напугал сильный грохот. Как оказалось, он доносился из номера, который сняли мужчины.

По данным источника, у одного из них оказался с собой бронежилет. Он решил его постирать - и в этот момент произошел взрыв.

- По всей видимости, мужчина забыл, что в кармане бронежилета находился запал от гранаты. Он случайно зацепил его пальцем, и боеприпас сдетонировал, - пояснил собеседник издания.

На место сразу же вызвали скорую помощь. Пострадал только владелец бронежилета - его доставили в больницу. Как рассказал источник, он лишился нескольких пальцев.

Каким образом у мужчины оказался запал от гранаты, пока неизвестно. Теперь в подробностях произошедшего будут разбираться правоохранительные органы.

В новочеркасском отеле подтвердили факт происшествия. В гостинице пояснили, что номер остался в целости и сохранности, имущество не повреждено.

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