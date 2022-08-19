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Общество19 августа 2022 8:15

«Спал, пока двор горел»: сельский пожарный откровенно рассказал о сложностях и плюсах своей работы

Донской пожарный ответил, как справляется во время ландшафтных пожаров и почему работа в селе все равно лучше, чем в городе
Татьяна ТИХОНОВА
Иногда хозяева имущества даже мешают тушить пожары.

Иногда хозяева имущества даже мешают тушить пожары.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях в Усть-Донецком районе Ростовской области произошел крупный пожар, в результате которого огонь перекинулся на десятки домов. Чрезвычайная пожароопасность до сих пор сохраняется в нескольких районах донского региона. Спасатели с тревожным смехом меряются количеством выездов за смену. Например, там, где их было по 6 - 8 в день, стало 15. Сотрудник одной из сельских пожарных частей в области рассказал «КП-Ростов-на-Дону», как он и его коллеги справляются с таким количеством происшествий, что самое сложное в работе и почему быть огнеборцем на селе лучше, чем в городе.

ПОЖАРНЫМ БЫТЬ НЕ МЕЧТАЛ

Алексею (имя изменено - прим. ред.) 30 лет, он живет в одном из сел Ростовской области и уже три года работает пожарным. Ни он, ни его товарищи в части никогда не мечтали бороться с огнем с детства. В коллективе у них механик, тракторист, электрик, ветеринар и только один офицер — в начальниках.

В части Алексея никто и не мечтал стать пожарным, но работу свою полюбили.

В части Алексея никто и не мечтал стать пожарным, но работу свою полюбили.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Пожарным на селе быть выгодно. График — сутки-трое, плюс один отгул за месяц работы дают. Можно три дня заниматься огородом, домашней скотиной, брать подработки, да хоть по договору на вторую работу устроиться, - рассуждает Алексей. - Получается, у тебя семь смен в месяц, и за них ты получаешь 28 тысяч на руки. Да у нас столько учителя получают, которые каждый день на работу ходят. Куда больше зарабатывают те же комбайнеры, но это в страду, а в остальное время зарплата более скромная.

Чтобы стать пожарным и работать по такому графику, Алексей и товарищи месяц занимались теорией в части, ездили в качестве наблюдателей на пожары и три месяца учились на пожарных в Воронеже. Потом повышали квалификацию до спасателя в Волгодонске и там же получали специальность диспетчера. Но заработок пожарного — лишь базовый.

- В месяц мой доход в сумме может дойти до ста тысяч. Но это пока семьи нет, и все силы можно тратить на шабашки. Да и заработок строительный — сезонный. Зимой заказов практически нет, так что, живешь и сам строишь дом на то, что летом заработал, - объясняет пожарный. - Есть у нас автоэлектрик, так у него весь год работы полно: машины как зубы — всегда ломаются. Другие работают в колхозе и летом берут отпуск во время страды.

Засушливым летом особенно много ландшафтных пожаров. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Засушливым летом особенно много ландшафтных пожаров. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

«ХОРОШАЯ СМЕНА — КОГДА ВЫСПАЛСЯ»

Несмотря на неспокойную обстановку в соседних районах, в этот пожароопасный сезон смена Алексея выезжала за сутки максимум на 4-5 пожаров, а в прошлом году — до восьми случаев доходило.

- Год на год не приходится. Но в любом случае у нас работается легче, чем в городе. У нас нет пожарной спецтехники — она просто не нужна в селе, где нет высотных объектов. Сейчас чаще ландшафтные пожары происходят — трава горит, мусор, - перечисляет мужчина.

А еще проверяют гидранты, рукава и другое пожарное оборудование в госучреждениях. Утром, перед сдачей смены, наводят порядок, а два раза в неделю проводят генеральную уборку.

- Подъем в шесть утра, отбой — в десять вечера. В ночное время бодрствуют диспетчер и постовой на фасаде здания — сменяемся каждые два часа. В холодное время бывают хорошие смены — вообще без выездов — и ты можешь выспаться после трех дней подработки.

На селе, где здания не выше двух этажей, даже спецтехникой не приходится пользоваться.

На селе, где здания не выше двух этажей, даже спецтехникой не приходится пользоваться.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

ЛЕТОМ — ПОЖАРЫ, ЗИМОЙ — ДТП

Помимо возгораний, пожарных вызывают и на ДТП. Тут огнеборцы насмотрелись на последствия аварий вместе с полицией.

- Как-то замывали трассу после ДТП с легковушкой и «КамАЗом». Два парня на «Тойоте» подлетели на кочке, их занесло на встречку — и прямо в грузовик, - вспоминает пожарный. - Последствия после таких жестких аварий видеть тяжело. Там пассажир просто вылетел из кроссовок и через лобовое стекло — из машины. А до этого никогда не верил в рассказы, что люди из тапок вылетают.

Летом у огнеборцев больше забот на пожарах, чем с авариями. Пожарный признается, что тяжелее всего — тушить сено. В селе сенников много, а горят они часто.

- Их просто так не затушишь — только растаскивать трактором и уже потом тушить. И если на участок трактор не проедет — сами работаем вилами. После такого «фитнеса» просто падаешь и сутки спишь, - делится мужчина.

И мойкой высокого давления боевку вымываешь. Экипировку в стиральную машинку лучше не отправлять — техника целее будет, рассказывает пожарный.

«ДВОР ГОРИТ, А Я СПАЛ»

Со смехом вспоминает Алексей случай, когда в селе начала гореть свалка, и огонь ветром понесло на огороды.

Засушливым летом особенно много ландшафтных пожаров. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Засушливым летом особенно много ландшафтных пожаров. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

- Хозяева участков помогали - сами активно окапывали границу своих огородов, только на одном никто не вышел. Когда мы уже все потушили, появился мужчина. он стоял и грустно курил на порожке, - описывает картину огнеборец. - Тут примчалась его жена, которая, видимо, пропустила все шоу, и кидается на него: «Ты где был? Тут двор горел!» На что он вполне себе аргументированно ответил: «Да я спал!»

Если в большом селе не все друг друга знают, то пожарных, которые спасли дом, запоминают.

- Меня всегда приветствует хозяин местного строймагазина — приятно. Во время моего первого выезда мы ему потушили сарай, который загорелся, когда соседи захотели шашлычка пожарить.

Если для пожарных борьба с огнем — работа, то для хозяев, на глазах которых пламя пожирает их имущество, - еще та стрессовая ситуация. И больше всего Алексея раздражает, когда во время тушения «специалисты» лезут под руку.

- Начинают советовать или даже командовать: «Куда пошли? Тут тушите!» Например, залили сенник водой, а по центру опять разгорается, но угрозы уже нет — по краям все выгорело. А они на тебя орут: «Никуда не поедете, пока все не потушите», - возмущается пожарный. - Да для тебя уже опасности нет, а на соседней улице может дом с людьми гореть! Стараемся быть вежливыми с людьми, но иногда без крепкого словца не понимают.

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