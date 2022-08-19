«Спал, пока двор горел»: сельский пожарный откровенно рассказал о сложностях и плюсах своей работы

Иногда хозяева имущества даже мешают тушить пожары. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях в Усть-Донецком районе Ростовской области произошел крупный пожар, в результате которого огонь перекинулся на десятки домов. Чрезвычайная пожароопасность до сих пор сохраняется в нескольких районах донского региона. Спасатели с тревожным смехом меряются количеством выездов за смену. Например, там, где их было по 6 - 8 в день, стало 15. Сотрудник одной из сельских пожарных частей в области рассказал «КП-Ростов-на-Дону», как он и его коллеги справляются с таким количеством происшествий, что самое сложное в работе и почему быть огнеборцем на селе лучше, чем в городе.

ПОЖАРНЫМ БЫТЬ НЕ МЕЧТАЛ

Алексею (имя изменено - прим. ред.) 30 лет, он живет в одном из сел Ростовской области и уже три года работает пожарным. Ни он, ни его товарищи в части никогда не мечтали бороться с огнем с детства. В коллективе у них механик, тракторист, электрик, ветеринар и только один офицер — в начальниках.

В части Алексея никто и не мечтал стать пожарным, но работу свою полюбили. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Пожарным на селе быть выгодно. График — сутки-трое, плюс один отгул за месяц работы дают. Можно три дня заниматься огородом, домашней скотиной, брать подработки, да хоть по договору на вторую работу устроиться, - рассуждает Алексей. - Получается, у тебя семь смен в месяц, и за них ты получаешь 28 тысяч на руки. Да у нас столько учителя получают, которые каждый день на работу ходят. Куда больше зарабатывают те же комбайнеры, но это в страду, а в остальное время зарплата более скромная.

Чтобы стать пожарным и работать по такому графику, Алексей и товарищи месяц занимались теорией в части, ездили в качестве наблюдателей на пожары и три месяца учились на пожарных в Воронеже. Потом повышали квалификацию до спасателя в Волгодонске и там же получали специальность диспетчера. Но заработок пожарного — лишь базовый.

- В месяц мой доход в сумме может дойти до ста тысяч. Но это пока семьи нет, и все силы можно тратить на шабашки. Да и заработок строительный — сезонный. Зимой заказов практически нет, так что, живешь и сам строишь дом на то, что летом заработал, - объясняет пожарный. - Есть у нас автоэлектрик, так у него весь год работы полно: машины как зубы — всегда ломаются. Другие работают в колхозе и летом берут отпуск во время страды.

Засушливым летом особенно много ландшафтных пожаров. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

«ХОРОШАЯ СМЕНА — КОГДА ВЫСПАЛСЯ»

Несмотря на неспокойную обстановку в соседних районах, в этот пожароопасный сезон смена Алексея выезжала за сутки максимум на 4-5 пожаров, а в прошлом году — до восьми случаев доходило.

- Год на год не приходится. Но в любом случае у нас работается легче, чем в городе. У нас нет пожарной спецтехники — она просто не нужна в селе, где нет высотных объектов. Сейчас чаще ландшафтные пожары происходят — трава горит, мусор, - перечисляет мужчина.

А еще проверяют гидранты, рукава и другое пожарное оборудование в госучреждениях. Утром, перед сдачей смены, наводят порядок, а два раза в неделю проводят генеральную уборку.

- Подъем в шесть утра, отбой — в десять вечера. В ночное время бодрствуют диспетчер и постовой на фасаде здания — сменяемся каждые два часа. В холодное время бывают хорошие смены — вообще без выездов — и ты можешь выспаться после трех дней подработки.

На селе, где здания не выше двух этажей, даже спецтехникой не приходится пользоваться. Фото: Алена МАРТЫНОВА

ЛЕТОМ — ПОЖАРЫ, ЗИМОЙ — ДТП

Помимо возгораний, пожарных вызывают и на ДТП. Тут огнеборцы насмотрелись на последствия аварий вместе с полицией.

- Как-то замывали трассу после ДТП с легковушкой и «КамАЗом». Два парня на «Тойоте» подлетели на кочке, их занесло на встречку — и прямо в грузовик, - вспоминает пожарный. - Последствия после таких жестких аварий видеть тяжело. Там пассажир просто вылетел из кроссовок и через лобовое стекло — из машины. А до этого никогда не верил в рассказы, что люди из тапок вылетают.

Летом у огнеборцев больше забот на пожарах, чем с авариями. Пожарный признается, что тяжелее всего — тушить сено. В селе сенников много, а горят они часто.

- Их просто так не затушишь — только растаскивать трактором и уже потом тушить. И если на участок трактор не проедет — сами работаем вилами. После такого «фитнеса» просто падаешь и сутки спишь, - делится мужчина.

И мойкой высокого давления боевку вымываешь. Экипировку в стиральную машинку лучше не отправлять — техника целее будет, рассказывает пожарный.

«ДВОР ГОРИТ, А Я СПАЛ»

Со смехом вспоминает Алексей случай, когда в селе начала гореть свалка, и огонь ветром понесло на огороды.

Засушливым летом особенно много ландшафтных пожаров. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

- Хозяева участков помогали - сами активно окапывали границу своих огородов, только на одном никто не вышел. Когда мы уже все потушили, появился мужчина. он стоял и грустно курил на порожке, - описывает картину огнеборец. - Тут примчалась его жена, которая, видимо, пропустила все шоу, и кидается на него: «Ты где был? Тут двор горел!» На что он вполне себе аргументированно ответил: «Да я спал!»

Если в большом селе не все друг друга знают, то пожарных, которые спасли дом, запоминают.

- Меня всегда приветствует хозяин местного строймагазина — приятно. Во время моего первого выезда мы ему потушили сарай, который загорелся, когда соседи захотели шашлычка пожарить.

Если для пожарных борьба с огнем — работа, то для хозяев, на глазах которых пламя пожирает их имущество, - еще та стрессовая ситуация. И больше всего Алексея раздражает, когда во время тушения «специалисты» лезут под руку.

- Начинают советовать или даже командовать: «Куда пошли? Тут тушите!» Например, залили сенник водой, а по центру опять разгорается, но угрозы уже нет — по краям все выгорело. А они на тебя орут: «Никуда не поедете, пока все не потушите», - возмущается пожарный. - Да для тебя уже опасности нет, а на соседней улице может дом с людьми гореть! Стараемся быть вежливыми с людьми, но иногда без крепкого словца не понимают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Двери взламывает специальный человек, а современные окна - злейшие враги»: откровения ростовского пожарного

Огнеборец рассказал, зачем пожарным треугольные ведра, чем опасны металлопластиковые окна и почему он не любит шашлыки (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Тетя, мой попугайчик перестал петь. И у меня оборвалось сердце»: как ростовский диспетчер спасала ребенка, запертого в горящей квартире

Инструкцией по выживанию поделилась диспетчер МЧС из Ростова с 21-летним стажем (подробнее)