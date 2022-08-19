В 2021 году волонтеры развернули 60-метровый триколор. Фото: сайт донского правительства.

В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных и в понедельник, 22 августа, широко отметят День Государственного флага России. Тематические мероприятия запланированы в главных парках донской столицы. О планируемых праздничных событиях «КП — Ростов-на-Дону» рассказали руководители городских парков.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

История самого российского триколора насчитывает уже более 310 лет. Создателем трехцветного стяга считается Петр I, который в 1705 году выпустил указ, обязавший все торговые суда плавать только с бело-сине-красным флагом. Государственным он официально стал в конце 19 века — в 1896 году. День государственного флага России был учрежден 22 августа 1991 года.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В РОСТОВЕ

20 августа, 11:00 — 13:00 В парке «Осенний» в Первомайском районе посетителей ждет тематическая танцевальная акция «Наша гордость и слава». Для гостей мероприятия будут проведены мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и живописи. Все участники торжества получат в подарок ленточки и маленькие флажки-триколоры. Желающие смогут принять участие в тематической фотосессии.

21 августа, 16-00 - 20:00

В парке культуры и отдыха им. Н. Островского в Первомайском районе ростовчане вместе со своими детьми смогут сделать себе аквагрим в виде триколора, принять участие в информационном часе «Я флагу Родины талант свой посвятил», а также послушать праздничный концерт с участием творческих коллективов и артистов Ростова-на-Дону.

22 августа, 9:30

Исторический парк «Россия - моя история» развернет Государственный флаг Российской Федерации. Напомним, в 2021 году длина российского флага, развернутого рядом с памятником «Тачанка-Ростовчанка», составила 60 метров. Какого размера будет флаг в этом году, пока не сообщается.

Во всех парках Ростова жителям будут раздавать флажки и ленточки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В историческом парке пройдет патриотический форум. Для участников мероприятия будет представлена музейная экспозиция, посвященная государственному флагу РФ. В честь праздника парк поднимет и собственный российский флаг, установленный на флагштоке перед входом в здание.

22 августа, в 10:30

В парке им. Октября в Октябрьском районе пройдет концертная программа творческого центра «Маяк» для воспитанников детского сада. По окончанию мероприятия состоится танцевальный флешмоб «Символ России» под песню Олега Газманова «Вперед, Россия!». Для детей в утренние часы сотрудниками библиотеки им. Мичурина будут проведены детские мастер-классы по изготовлению триколоров. Те, кто утром не успеет посетить флешмоб, смогут принять участие в повторе акции в 18:00.

22 августа, 10:00

В Детском парке им. В. Черевичкина в Кировской районе пройдет спортивно-игровая программа «Россия за здоровый образ жизни». После чего приглашенным на праздник детям с ОВЗ будут вручены школьные портфели. Маленьких участников мероприятия порадуют возможностью бесплатно искупаться в бассейне парка.

22 августа

В парке 1 Мая в Кировском районе для всех желающих пройдет игровая программа «Русская вечерка».

По традиции молодые ростовчане примут участие в акции по раздаче лент и флажков «Триколор». Ребята будут вручать их 21 и 22 августа во всех районах города.

КАК ОТМЕТЯТ ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЛАГА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Ростовской области в честь празднования Дня Государственного флага Российской Федерации намечены десятки мероприятий. Так, автомобили, украшенные флагами, проедут по центральным улицам Красного Сулина и Морозовска, а также села Заветного. В Азове пройдет велопробег: колонна проследует от памятника Петру I до сцены у городского Дома культуры.

В селе Куйбышево состоится массовое шествие с пятнадцатиметровым флагом Российской Федерации. Подобные акции с развертыванием полотнища с триколором пройдут и в других муниципальных образованиях области. В Целинском районе вечером, после праздничных мероприятий, представители молодого поколения поднимут над головой фонарики и выстроятся в форме фразы «Я люблю Россию». Флешмоб снимут при помощи квадрокоптера. На центральной площади станицы Тацинской организуют фотозону в цветах российского флага. Здесь все желающие смогут сделать памятный кадр. Специальное место для тематического фото обустроят и в Азове, здесь проведут мастер-класс для детей.

Жители села Киселевка Заветинского района сделают символический триколор своими руками: составят композицию из цветов, игрушек, книг, рисунков и других предметов. Еще одну творческую акцию запланировали в Орловском районе – мастер-класс по изготовлению нагрудного знака из лент. Здесь также проведут конкурс тематических рисунков на асфальте.

Во многих населенных пунктах состоятся торжественные митинги с поднятием флага РФ. Для дончан проведут тематические викторины, квизы и выставки. В библиотеках будут организованы выставки книжных изданий и периодики. В местах проведения торжеств организаторы раздадут гостям ленточки и флажки с триколором, буклеты с напоминанием об истории создания российской символики. Во многих районах в День Государственного флага пройдут праздничные концерты.

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