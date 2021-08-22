60-метровый российский флаг развернула молодежь Ростова

Молодежь Ростова растянула праздничный российский триколор. Фото: администрация Ростова

По всей стране сегодня, 22 августа, празднуется День Государственного флага Российской Федерации.

Молодежь донской столицы решила поддержать акцию, организованную в честь праздника и развернула 60-метровый триколор. Российский флаг растянулся рядом с памятником «Тачанка-Ростовчанка».

- Участие в мероприятии приняли председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина, председатель комиссии по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму городской Думы Никита Паремузов, начальник городского отдела по делам молодежи Андрей Бганцев, добровольцы, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

В самом конце все участники акции исполнили гимн России.

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