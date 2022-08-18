Ротавирус, кишечная палочка от ежа и отравление арбузами: Инфекционист рассказал, какие болезни привозят ростовчане из отпусков

Если не соблюдать меры предосторожности, отпуск может закончиться на больничной койке. Фото: Артем КИЛЬКИН

Лето - пора, когда большинство россиян проводят время в отпусках и путешествуют. Однако если не следовать мерам предосторожности, отдых может закончится на больничной койке. В это время увеличивается риск отравиться или подцепить какой-то вирус. Инфекционист одной из больниц Ростовской области рассказал "КП - Ростов-на-Дону", чем болеют ростовчане, когда приезжают из отпуска, каким правилам стоит следовать, а от каких привычек лучше отказаться.

БОЛЕЮТ ЦЕЛЫМИ СЕМЬЯМИ

Летом в инфекционном отделении обычно много пациентов. Часто в больницы попадают дети - самыми разными заболеваниями. Многие болеют целыми семьями.

- В одной палате лежит женщина с пятилетней дочерью, а дома лечится ее сын, которому полегче. У всех симптомы отравления. Вечером поели дыни, а уже к утру у всех поднялась температура, - рассказывает врач.

По его словам, бывает, что родственники попадают в больницу по очереди. У одних симптомы проявляются сразу, у других - немного позже.

ЕЛИ СТОЛЬКО, ЧТО НЕ ЗНАЮТ, ЧЕМ ОТРАВИЛИСЬ

- Многие пациенты лежат с сильным отравлением. При этом установить, что стало его причиной не так просто. У людей бывает настолько разнообразное питание во время отдыха, что там не определишь, какой продукт был испорченным, - говорит медик.

Инфекционист отмечает, что дыней и арбузом можно отравиться, даже если хорошо их промыть. Речь в этом случае идет о некачественных продуктах, которые могут содержать опасные вещества. При этом детям не рекомендуют давать дыню - даже свежую и проверенную. Она может вызвать острое несварение и гастроэнтероколит.

На отдыхе люди начинают питаться не так, как в повседневной жизни, что может привести к несварению и ухудшению состояния. Поэтому главный принцип безопасного питания — не переедать! Любые потенциально опасные продукты лучше есть малыми порциями, особенно если дело касается детей.

ПОГЛАДИЛИ ЕЖА И ПОДЦЕПИЛИ ИНФЕКЦИЮ

Испортить настроение на пару недель могут не только продукты, но и животные. Инфекционист вспоминает, что однажды в больницу попал маленький мальчик с симптомами отравления. Позже в его анализах нашли кишечного паразита. Ребенок не ел ничего подозрительного, а позже выяснилось, что он "трогал ежика". Семья отдыхала на природе, и им встретился еж - все сразу стали его гладить.

- Ежи такие милые, но на их иголках полно самых разных бактерий. - отмечает инфекционист. - После контакта с ними человек вполне может подцепить заразу. То же касается голубей, различных грызунов и других животных. Детей лучше оградить от подобных контактов.

ТРИ ДНЯ НА МОРЕ - НЕДЕЛЯ В БОЛЬНИЦЕ

Курортники в этом сезоне привозят не только сувениры, но ротавирусную инфекцию и конъюнктивит.

- Я иногда поражаюсь нашему населению и его непреодолимому желанию отдохнуть на море. - говорит врач. - В этом году черноморские курорты затопило, поэтому все нечистоты, которые были в городах, смыло в море. Это везде показывали, но наших туристов не остановить!

Одна из пациенток рассказала врачам, что провела на море только три дня. Сразу после небольшого отпуска пришлось брать больничный. Она лежит в инфекционном отделении уже неделю.

- Если вода у берега в море прогревается больше 24 градусов, то в ней спокойно может выжить даже холера, не говоря уже о вирусах. С учетом того, что пляжи были переполнены отдыхающими, ротавирус прекрасно распространялся и выживал. Больше всего больных из Абхазии, Анапы и еще с Каспийского побережья.

Специалист советует соблюдать на отдыхе максимальную осторожность. По его словам, полагаясь на авось, можно оказаться в больнице и испортить себе весь отпуск.

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