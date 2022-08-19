Ростовский зоолог рассказал, почему летом волки едят арбузы, а лисы - виноград

Донские волки начали лакомиться арбузами из-за засухи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На днях донской фермер из Усть-Донецкого района обнаружил на своих полях покусанные неизвестными зверями арбузы. Ветеринары предположили, что вредителями урожая могли стать волки, лишенные из-за засушливого лета естественного источника воды.

Доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ Тимофей Барабашин рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что не только волки, но и другие хищные животные летом не прочь полакомиться сладкими ягодами и фруктами.

ОБЫЧНОЕ ЯВЛЕНИЕ

- Это явление достаточно обычное: погрызенные арбузы находили с давних времен, - отметил специалист. - Волки, лисы и собаки с большим удовольствием, особенно при засухе, могут потреблять и арбузы, и дыни, просто потому что любят сладкое.

Волки, лисы и собаки с большим удовольствием потребляют арбузы и дыни. Фото: Эдуард Абрамов

Однако, по словам зоолога, могло быть и так: какой-то арбуз частично подгнил и стал более мягким. Волки его попробовали и поняли, что это сочная ягода, а дальше стали уже целенаправленно приходить и лакомиться арбузами.

БАРСУКИ ЕДЯТ ЕЖЕВИКУ, А ЛИСЫ - ВИНОГРАД

Ученый рассказал, что, когда плодоносят вкусные сладкие ягоды и фрукты, плотоядные животные ведут себя как всеядные. Например, барсуки очень любят черешню и ежевику.

- Хищные звери разнообразят свой рацион по мере возможностей, – пояснил Тимофей Барабашин. - Басня «Лиса и виноград» — это чистая правда: лисы любят хозяйничать на виноградниках. А недавно я лично видел, как охотничья собака лайка на болоте собирала чернику. Она это делала целенаправленно, потому что ягода сладкая и водянистая.

Зоолог также уточнил, есть ли у животных личные вкусовые предпочтения.

- Природа — не супермаркет, и хищники чаще едят, что придется, - отметил ученый. - Например, полярные волки питаются, в основном, леммингами и другими грызунами. Конечно, они бы предпочли съесть оленя, но его еще нужно найти, догнать и победить, а грызунов вокруг — как семечек.

По словам зоолога, если дать хищнику богатый выбор пищи, он проявит свои вкусы. Причем он выберет то, чем чаще всего питалась стая животного, когда он был маленьким. Так что, если щенки видели, как их родители едят арбуз, они с большей вероятностью однажды тоже придут на бахчу попробовать переспелые ягоды.

При этом хищники точно не станут "вегетарианцами". Они могут любить фрукты за вкус и возможность утолить жажду. Однако и лисам, и волкам необходимо мясо для поддержания организма в нормальном состоянии.

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