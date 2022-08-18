Донские волки начали лакомиться арбузами из-за засухи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области волки перешли на арбузы из-за сильной жары и засухи. Об этом в эфире радиостанции "ФМ-на Дону" рассказал фермер из Усть-Донецкого района Сергей Лукьянов.

Раньше на бахчу покушались только зайцы и птицы, а теперь пришли полакомиться еще и хищники. Фермер рассказал, что серые хищники нередко заглядывают к ним в станицу. Причиной такого интереса волков к арбузам эксперт назвал засуху и сезонные пожары.

- Сейчас идет период большой засухи, сезон пожаров, и вследствие этого иссушаются ручейки. И недостаток влаги, питья заставляет даже этих свирепых хищников питаться ягодами, – рассказал Сергей Лукьянов.

По его словам, надкусанные арбузы показали ветеринарному врачу. После исследования стало понятно, что следы от зубов по структуре действительно совпадают с челюстью волка. Большинство животных предпочитает переспелые и треснувшие арбузы. Из них сок течет уже сам по себе, и это облегчает зверям задачу добраться до мякоти.

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