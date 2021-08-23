Массовую гибель рыбы в Ростовской области могли спровоцировать сточные воды

Замор рыбы зафиксировали в Красносулинском районе. Фото: сайт минприроды РО

Прокуратура Ростовской области проводит проверку факта массового замора рыбы в притоке реки Кундручья. Привлеченные специалисты проверяют соблюдение требований природоохранного законодательства. По итогам проверки, если найдутся основания, будут приняты соответствующие меры, - сообщают в ведомстве.

Так, инспекторы министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области проверили жалобу жителей Красносулинского района. Местных обеспокоила гибель рыбы в балке Осиновой – притоке реки Кундрючья. Действительно, был зафиксирован факт замора рыбы. Материалы дела передадут в Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства.

Известно, что в балку идет сброс сточных вод с очистных сооружений канализации, эксплуатируемых филиалом «Гуково-Зверевский» ГУП РО «УРСВ». Это объект находится в ведомстве федерального эконадзора, и данные о возможном нарушении направят также в межрегиональное управление Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия.

- Общественный контроль имеет огромное значение для защиты окружающей среды, - говорит глава минприроды региона Михаил Фишкин. - Ни одно обращение граждан или организаций не остаётся без внимательного рассмотрения и незамедлительной реакции со стороны министерства.

Те, кто обладает информацией о нарушениях природоохранного законодательства, может сообщить данные по телефону «горячей линии» минприроды области, который указан ниже.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии» министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области - 8(863) 283-20-38.

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