Жители Ростова рассказали о массовой гибели уток в Темернике

В русле нашли несколько трупов уток и несколько живых. Фото: группа ВКонтакте "Это Ростов"

Жители Ростова-на-Дону обнаружили в реке темерник погибших уток. Люди предполагают, что причиной послужило отравление от сброса какого-то вещества в реку.

На видео, снятом 14 августа, и которым ростовчане поделились в городском паблике в соцсети, видно минимум три погибшие птицы. Снимавшие уверены, что животные отравились после выброса нечистот. Позже скончались и спасенные животные:

- Мой друг забрал этих уток домой, одна уже умерла. Не можем найти врача орнитолога. Ветклиники не берутся за диких уток, в зоопарк невозможно дозвониться, — написал один из читателей паблика.

Позже стало известно и о гибели спасенных уток.

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