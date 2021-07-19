Фиолетовая вода: ростовчане вновь обеспокоились состоянием реки Темерник

В Ростове снова сбросили нечистоты в реку Темерник. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

Жителей донской столицы вновь обеспокоило состояние реки Темерник. Произошедшее горожане назвали экологической катастрофой и рассказали об этом в одном из городских пабликов в соцсети.

- Творческая, 9. Что-то сбросили в реку Темерник. Стоит жуткая вонь. МЧС собирают дохлую рыбу, - написали местные жители.

По словам очевидцев, вода в реке окрасилась в фиолетовый цвет. Кроме того, в этом месте над рекой стоял отвратительный смрад. Обычно такой запах может исходить только от канализации. На поверхности реки брюхом вверх плавало множество дохлой рыбы. Местные жители вызвали к месту происшествия МЧС и они стали в первую очередь очищать воду от мертвечины.

В сети некоторые горожане предположили, что это попросту какой-то местный ресторан слил в воду свои отходы.

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Люди хотят, чтобы внимание на это обратили специальные службы.