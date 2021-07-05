Весь пляж усыпан мертвой рыбой: причину массовой гибели рыбы на Цимлянском водохранилище назвали экологи

Тысячи мелких рыбешек вынесло на берег Цимлянского водохранилища. Фото: соцсети

Утром 5 июля в сети появились фотографии, напоминающие экологическую катастрофу. Очевидцы сообщают, что весь пляж Цимлянского водохранилища со стороны атомной станции усыпан мертвой рыбой. Жители региона в соцсетях активно обсуждают пугающее явление. Люди обеспокоены — не признак ли это экологической катастрофы на одном из крупнейших водоемов региона. В «КП — Ростов-на-Дону» узнали, о чем может говорить массовая гибель рыбы, и насколько это опасное явление.

В МИНПРИРОДЫ РАЗБИРАЮТСЯ С ВОПРОСОМ

В Министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области факт массовой гибели рыбы подтвердили и уже взяли громкий случай в работу.

- Мы обнаружили мертвую рыбу. Сейчас ведутся работы по установлению причин произошедшего.

Министерство природных ресурсов и экологии совместно с Азово-Черноморским территориальным управлением Росрыболовства отберет все нужные пробы и обязательно выяснит причину.

ЖАРА И В ВОДЕ - ЖАРА

Пока в Министерстве разбираются в причинах, местные экологи уже выдвигают свои теории по поводу произошедшего. По мнению доцента кафедры зоологии Сергея Дудкина, это мог быть замор рыбы из-за высокой температуры воздуха.

- Вода нагрелась, и кислород в водоеме исчерпался. Обычно за ночь, когда не работает фитопланктон, кислород полностью расходуется. Такое происходит из-за сильной жары и обычно перед дождями.

Эколог Даниил Середин уверен, что это давняя системная проблема.

- По этому ЧП пока очень мало информации. Корни таких происшествий лежат в соблюдении правил рыболовства и очистке стоков.

«КП — Ростов-на-Дону» следит за ситуацией, и будет держать вас в курсе событий, когда станут известны подробности.

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