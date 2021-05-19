Мертвого дельфина выбросило на берег в Таганроге

Тупомордого дельфина нашли в Богудонии. Фото: Виталий Гаврилов, instagram.com/bogudonia/

В Таганроге дельфина выбросило на берег Азовского моря. Так называемую «азовку» обнаружили в Богудонии. Об этом местные жители рассказали в социальных сетях.

По словам очевидца, он нашел дельфина уже мертвым. Что привело к гибели дельфина, остается загадкой. Серьезных повреждений на теле млекопитающего обнаружено не было. Однако люди заметили странные пятна.

Из-за чего погиб морской обитатель, пока неизвестно. Фото: Виталий Гаврилов, instagram.com/bogudonia/

— Бедолага. А почему он весь в пятнах, что за болячки? Может поэтому и выбрасываются? — написал один из пользователей соцсетей.

Жители рассказали, что это единственный подобный случай. В Богудонии и раньше находили мертвых дельфинов.

Тупомордые дельфины или, как их называют в народе, «азовки» обитают в теплых водах Азовского и Черного морей. Мертвых «азовок» каждый год находят в прибрежной зоне в Таганроге, чаще всего — в конце мая и летом.

Ученые считают, что тупомордые дельфины обычно погибают от болезней и травм. Ослабевшим особям сложно плыть, из-за чего они выбрасываются на берег и погибают.

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