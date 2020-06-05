Мертвых дельфинов выбросило на берег Таганрогского залива

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:18:39+03:00

Мертвого азовского дельфина нашли в прибрежной зоне в Таганроге. Фото: vk "Подслушано в Таганроге"

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Жители Таганрога во время прогулки по побережью увидели трупы нескольких дельфинов, которых выбросило на берег. Горожане посмешили сообщить об этом в социальных сетях.

Жуткие снимки быстро разлетелись по Интернету. При внимательном рассмотрении оказалось, что тела погибших были покрыты какой-то пленкой. Жители Таганрога продолжают гадать по какой причине погибли подводные обитатели, но ответа на этот вопрос так и не поступило.

У найденных дельфинов на теле обнаружены разны повреждения Фото: vk "Подслушано в Таганроге"

В авакватории Таганрогского залива дельфины особенные - азовки (Прим.редакции - подвид черноморского тупомордого дельфина). Они могут выбрасываться на берег из-за плохой экологии, болезней, недостаточного питания, технических работ на водах, а также травм.

Горожане обеспокоены произошедшим, ведь вскоре должен открыться купальный сезон. Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", пока купание запрещено из-за ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Нахождение в воде, в которой по непонятной причине умирают азовские дельфины, может быть опасным для человека.

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Жители Таганрога и Ростова-на-Дону наблюдают редкое природное явление. В последние дни порывы ветра, достигали 20-25 метров в секунду, что привело к отводу воды Азовского моря на сотни метров от берега. Похожую ситуацию могут наблюдать ростовчане, глядя на реку Дон (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU