В зоопарке отметили день рождения волчат

Детеныши уже похожи на взрослых волков. Фото: пресс-служба ростовского зоопарка

В зоосаде донской столице – приятное событие. Волчатам, которые родились в конце весны, исполнилось пять месяцев.

- Их уже сложно отличить от взрослых волков. В этом месяце удалось определить пол животных. Волчата оказались волчицами. Их назвали Габи, Грета и Глория, - рассказали зоологи.

Также специалисты отметили, что малыши, как и все дети, любят подвижные игры.

- Они резвятся и играют. Иногда предметом для игр становится кусок мяса. Волчата могут даже подраться за него, но какие дети не делят игрушки, - сообщили специалисты.

Мама и папа малышей - Альма и Буч. Они познакомились друг с другом прошлым летом и почти сразу пришлись друг другу по душе. Правда прежде, чем создать пару мохнатые некоторое время осторожно гуляли поблизости, изучая будущую половинку и принюхиваясь на расстоянии.

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