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Дом. Семья23 июня 2021 10:04

Волчатам в зоопарке Ростова исполнилось уже 2 месяца

Серые непоседы заметно выросли и сейчас почти не покидают уличный вольер
Ангелина СКИБА
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Серые малышам нравится играть и резвиться Фото: группа в VK Ростовского зоопарка

Серые малышам нравится играть и резвиться Фото: группа в VK Ростовского зоопарка

В зоопарке Ростова малышам-волчатам исполнилось уже 2 месяца. Серые непоседы заметно выросли и сейчас почти не покидают уличный вольер. Сотрудники зоосада опубликовали в соцсетях фотографии и пост о жизни мохнатых детенышей.

- Они резвятся и играют. Иногда предметом для игр становится кусок мяса. Волчата могут даже подраться за него, но какие дети не делят игрушки, - подписали под снимками питомцев.

Также стало известно, что эти малыши теперь находятся под опекой клуба «С душой волчонка». Ранее в Ростовском зоопарке отметили 9-летние носорога Теркеля. Он живет в донской столице с 2017 года

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