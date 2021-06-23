Волчатам в зоопарке Ростова исполнилось уже 2 месяца

Серые малышам нравится играть и резвиться Фото: группа в VK Ростовского зоопарка

В зоопарке Ростова малышам-волчатам исполнилось уже 2 месяца. Серые непоседы заметно выросли и сейчас почти не покидают уличный вольер. Сотрудники зоосада опубликовали в соцсетях фотографии и пост о жизни мохнатых детенышей.

- Они резвятся и играют. Иногда предметом для игр становится кусок мяса. Волчата могут даже подраться за него, но какие дети не делят игрушки, - подписали под снимками питомцев.

Также стало известно, что эти малыши теперь находятся под опекой клуба «С душой волчонка». Ранее в Ростовском зоопарке отметили 9-летние носорога Теркеля. Он живет в донской столице с 2017 года

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полное погружение: в Ростове-на-Дону слон занырнул в бассейн

И стал героем популярного видеоролика (подробнее)

В зоопарке Ростова носорогу Теркелю исполнилось 9 лет

Толстокожий питомец живет в донской столице с 2017 года (подробнее)