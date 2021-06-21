Полное погружение: в Ростове-на-Дону слон занырнул в бассейн

Слон по кличке Юма обожает водные процедуры. Фото: пресс-служба зоопарка в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в ближайшие дни прогнозируют аномальную жару: по прогнозам синоптиков днем столбик термометра на этой неделе покажет +40 градусов. Питомец донского зоосада, слон по кличке Юма, начал заранее готовится к жаркой погоде. Так, зоологи сняли на видео купание животного.

На кадрах видно, что млекопитающее получает огромное удовольствие от водной процедуры. Вначале с Юма хоботом создает вокруг себя искусственные волны, затем стремительно идет в цент бассейна и окунается, после – выныривает, опрокидывается на бок и уходит под воду уже с головой.

Очевидно, что водные процедуры приносят Юме огромное удовольствие. Кстати, видеоролик зоологи опубликовали в сети, кадры пришлись по душе пользователям. Видео собрало сотни лайков и комментариев.

Как рассказали в пресс-службе ростовского зоопарка, несмотря на солидный вес и кажущуюся неуклюжесть, слоны – отличные пловцы.

- А еще они обожают бултыхаться в водоемах. Слоны купаются не просто на берегу, но и ныряют под воду на глубину и неплохо себя там чувствуют. Заходя в водоем, слоны начинают сильно перебирать ногами, тем самым создавая мощные волны под водой, которые и позволяют им делать маневры. Известно также то, что слоны не просто купаются, иногда ныряя на дно, они способны преодолеть большие расстояния от берега к берегу. Животные могут проплыть несколько километров, после чего продолжают свое путешествие по суше, - прокомментировали в пресс-службе ростовского зоопарка.

Зоологи также сказали, что Юма, помимо прочего, обожает, когда его поливают из шланга.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что первую прогулку пятикилограммового птенца сотрудники зоопарка сняли на видео. Пернатого вывели на травку, и это ему явно пришлось по душе.

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