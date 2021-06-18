Солнечные ванны и витамин D: в Ростове-на-Дону прогулку пятикилограммового птенца сняли на видео

Птенец впервые вышел на прогулку. Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка

Умилительное видео сняли зоологи зоопарка в Ростове-на-Дону. Специалисты запечатлели первую прогулку птенца сипа вне стен вольера. Пернатому явно понравился ясный денек и зеленная травка.

- Теперь птенец принимает солнечные ванны и получает необходимое количество витамина D на улице, - прокомментировали зоологи моцион.

Кстати, птенцу всего два с половиной месяца, но весит он уже пять с половиной килограммов! При этом, отмечают специалисты, только вылупившись из яйца, сип весил всего 120 граммов.

Но уже на второй день после появления на свет зоологи начали кормить питомца мелкорубленым мясом. На таком рационе сип быстро окреп и набрал вес. Сейчас «родителями» белоголового сипа являются орнитологи и ветеринарные врачи. Но уже осенью его планируют вводить во взрослую группу к его сородичам.

Кстати, сотрудники донского зоопарка нередко снимают питомцев на видео. Так, в объектив камеры попал сытный обед красавицы-бегемотихи.

На кадрах млекопитающее неспешно уплетает салат из одуванчиков. Кстати, «гурманку» зовут Нейма. Также по соседству с нею живет и самец.

- Карликовые бегемоты – теплолюбивые животные. Пока температура воздуха не прогревается до стабильных 30+, бегемоты содержатся в помещениях. Кожа карликового бегемота нуждается в регулярных ваннах для защиты от пересыхания. Комфортная температура воды — от 20 до 26 градусов, их одними из последних в зоопарке переводят в уличные вольеры. Карликовые бегемоты питаются разнообразной растительностью, которую находит на берегах водоемов. В нашем зоопарке в их рацион входят люцерна, специальные гранулы из комбинированных кормов, овощи, фрукты, - рассказали зоологи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ростове-на-Дону зоологи показали обед красавицы-бегемотихи

Неспешный прием пищи солидного животного умилил горожан (подробнее)

«Как и все мужики!»: в ростовском зоопарке белый медведь-папа вместо заботы о малыше плескается в бассейне

Самка внимательно ухаживает за новорожденным, а он играется со льдинками в своем вольере (подробнее)