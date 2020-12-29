На прошедших выходных в ростовском зоопарке произошло очень редкое событие. Впервые за 32 года у пары белых медведей произошло пополнение. Родителями стали Комета и Айон. Сейчас самка постоянно находится со своим малышом, а сотрудники питомника наблюдают за ними через видеокамеры. Определить пол малыша на данный момент невозможно, однако уже к весне, когда мама выведет своего детеныша на первую прогулку, медвежонком займутся специалисты.Пока Комета в своем домике ухаживает за новорожденным, папаша во всю развлекается в вольере. Смотрители зоопарка сняли на камеру, как молодой самец с удовольствием плавает в замерзшем бассейне. Сегодняшняя погода для него благоприятная, ведь белый медведь абсолютно комфортно чувствует себя даже в сильные морозы.На кадрах Айон играется со льдинками, ныряет, делает подводные сальто, периодически высовывая нос, чтобы подышать холодным воздухом. Становится понятно, что он очень доволен. Новый статус главы семейства пришелся ему по вкусу.Видео, опубликованное на страницах ростовского зоопарка в социальных сетях, за несколько часов просмотрели десятки тысяч человек. Более 12 тысяч зрителей поставили «лайки», сотни поделились впечатлениями от увиденного в комментариях. Многие обратили внимание, что Айон ведет себя, как типичный самец.- Как и все мужики! Мать с малышом, а он кайфует себе! – в шутку заметил парень.- Типичный мужчина. Сколько бы не было лет, все равно играется, - согласилась с ним одна из комментаторов видео.Интересно, что впервые за всю историю городского питомника самка самостоятельно кормит малыша. Для Кометы это новый этап в жизни, возможность проявить ответственность, а для сотрудников питомника – важное достижение в профессиональной сфере. Ведь для того, чтобы белые медведи образовали пару и обзавелись потомством, необходимо создать для них благоприятные условия.Напомним, Айон прибыл в донскую столицу из Ижевска в прошлом году. Комета, в свою очередь – иностранка. Она родилась восемь лет назад в зоопарке чешского города Брно. В 2014 году ее привезли в Ростов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Рыбий жир и гимнастика: Как белый медведь Айон переносит ростовскую зимуОстальные его косолапые товарищи уже впали в спячку (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.