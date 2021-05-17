В Ростове-на-Дону зоологи показали обед красавицы-бегемотихи

Нейма любит одуванчики и люцерну. Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка

Кто только не живет в зоосаде донской столицы! И слоны, и тигры, маленький белый медвежонок – любимец всех посетителей и пользователь соцсети. Каждое видео с Айкой набирает сотни лайков и комментариев. Но, похоже, у нее появилась сильная соперница за любовь публики. И это – карликовый бегемот.

Сотрудники зоопарка выложили видео кормежки млекопитающего. На кадрах бегемотиха неспешно уплетает салат из одуванчиков. Кстати, «гурманку» зовут Нейма. Также по соседству с нею живет и самец.

- Карликовые бегемоты – теплолюбивые животные. Пока температура воздуха не прогревается до стабильных 30+, бегемоты содержатся в помещениях. Кожа карликового бегемота нуждается в регулярных ваннах для защиты от пересыхания. Комфортная температура воды — от 20 до 26 градусов, их одними из последних в зоопарке переводят в уличные вольеры . Карликовые бегемоты питаются разнообразной растительностью, которую находит на берегах водоемов. В нашем зоопарке в их рацион входят различные продукты: люцерна, специальные гранулы из комбинированных кормов, овощи, фрукты, - рассказали зоологи.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала о том, что на Дону впервые за 30 лет белый медвежонок появился на свет в неволе.

И пока мама с малышкой нянчилась в вольере, папаша во всю развлекался в вольере. Смотрители зоопарка сняли на камеру, как молодой самец с удовольствием плавает в замерзшем бассейне. На кадрах Айон играл со льдинками, ныряет, делает подводные сальто, периодически высовывая нос, чтобы подышать холодным воздухом. Стало понятно, что он очень доволен. Новый статус главы семейства пришелся ему по вкусу.

Видео, опубликованное на страницах ростовского зоопарка в социальных сетях, за несколько часов просмотрели десятки тысяч человек. Более 12 тысяч зрителей поставили «лайки», сотни поделились впечатлениями от увиденного в комментариях. Многие обратили внимание, что Айон ведет себя, как типичный самец.

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