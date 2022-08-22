Родители 27-летнего парня, который впал в кому после избиения, рассказали подробности драки

Сейчас в подробностях произошедшего разбираются правоохранители. Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг, 18 августа, 27-летний двое жителей Новочеркасска стали жертвами нападения. Один из них, Дмитрий, получил серьезные травмы и впал в кому. Его родители утверждают, что драка произошла после конфликта мужчин с компанией подростков. Мать пострадавшего Марина рассказала «КП — Ростов-на-Дону» подробности произошедшего.

ПОДРОСТКИ ОБЗЫВАЛИСЬ И КИДАЛИСЬ КАМНЯМИ

По словам Марины, Дмитрий и его друг гуляли по местному пляжу. Здесь приятели встретили группу подростков, которые начали их оскорблять. Как утверждает женщина, позже кто-то из компании стал кидать в мужчин камни. После этого мужчины побежали за хулиганами.

Дмитрий и его друг забежали за подростками в проулок, где встретили несколько взрослых. Собеседница полагает, что эти люди решили вступиться за убегающих. В результате произошла драка.

- Дмитрий сейчас находится в коме в реанимации, - рассказала женщина. - У него очень серьезная черепно-мозговая травма, большая опухоль головного мозга. Врачи говорят, что состояние стабильно тяжелое, и ничего не обещают. Остается только молиться и надеяться на чудо.

Друг Дмитрия пострадал меньше. У молодого человека диагностирован перелом носа.

ЧТО ГОВОРЯТ ОЧЕВИДЦЫ

Сейчас Марина и ее супруг Александр ищут очевидцев инцидента, чтобы найти виновных в избиении их сына. Какие-то данные им уже удалось выяснить.

- Я могла бы понять, если бы там была драка. Но, как мне рассказали, это была уже не драка, потому что сына, который лежал без сознания, продолжали бить по голове, - говорит женщина.

По словам Марины, в какой-то момент Дмитрию и его другу попытался помочь неравнодушный прохожий.

- Мужчина хотел заступиться за них, но один из подростков разбил стеклянную бутылку и пригрозил ему острым горлышком. Поэтому тот прошел мимо, - передает Марина слова очевидцев.

ПОЛИЦИЯ: ВОЗНИК КОНФЛИКТ

В ГУ МВД по Ростовской области корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» подтвердили информацию об инциденте.

- В полицию поступило сообщение о том, что в результате конфликта граждан одному из мужчин были нанесены травмы, с которыми он был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку, направленную на установление всех обстоятельств инцидента и принятие решения в соответствии с законом, - прокомментировали правоохранители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новочеркасске подростки избили до полусмерти 27-летнего парня

Сейчас молодой человек находится в реанимации (подробнее)