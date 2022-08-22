В Новочеркасске подростки избили до полусмерти 27-летнего парня

Банда, словно из 90-х, избила двух парней в Новочеркасске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 18 августа, 27-летний житель города Новочеркасска Дмитрий Пиганов и его друг стали жертвами жестокого нападения. В результате Дмитрия избили до полусмерти. Об этом корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказала мама потерпевшего Марина.

- Дмитрий сейчас находится в очень тяжелом состоянии в реанимации, в коме, - уточнила женщина. - У него очень серьезная черепно-мозговая травма, большая опухоль головного мозга. Врачи говорят, что состояние стабильно тяжелое, и ничего не обещают. Остается только молиться и надеяться на чудо.

По словам Марины, эта криминальная история началась с семерых подростков, которые на местном пляже стали нецензурно оскорблять Дмитрия и его друга и кидать в них камнями. Парни побежали за невоспитанными ребятами, но в проулке им встретились более взрослые неприятели. Произошла драка, в результате которой Пиганов и его приятель получили серьезные травмы.

Дмитрий до сих пор находится без сознания, его товарищ получил перелом носа и многочисленные ссадины. Причины происшествия никто пока не может назвать. В ГУ МВД по Ростовской области корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» подтвердили информацию об инциденте.

- В полицию поступило сообщение о том, что в результате конфликта граждан одному из мужчин были нанесены травмы, с которыми он был доставлен в медицинское учреждение В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку, направленную на установление всех обстоятельств инцидента и принятии решения в соответствии с законом, - прокомментировали правоохранители.

Пока же Марина и ее супруг Александр ищут очевидцев инцидента, чтобы найти виновных в избиении их сына.

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