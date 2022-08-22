На первом свидании предложил пожениться: Ростовчанка откровенно рассказала, как ждала парня из тюрьмы

Марина вышла замуж за любимого на территории колонии. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Великая сила любви не знает границ, о ней написано сотни песен, душераздирающих книг, миллион стихов. Но если одни почти сразу находят свое «вместе и навсегда», другие сталкиваются с проблемами на пути к личному счастью.

Журналист «КП-Ростов-на-Дону» пообщался с ростовчанкой, которая не понаслышке знает, что означает фраза «И в радости, и в горе». Марина (имя изменено - прим.ред.) поделилась историей о том, как три года ждала любимого из тюрьмы, вышла за него замуж в скромной комнате одного из бараков и как после всех испытаний создала семью с этим человеком.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ В СОЦСЕТЯХ И ВЛЮБИЛИСЬ

- С будущим мужем Андреем (имя изменено - прим.ред.) я познакомилась в социальных сетях. Ну знаете, как обычно это бывает. Он нашел мою страницу, начал писать, а уже через неделю пригласил на первое свидание.

Как только мы встретились, сразу стало понятно, что будем вместе. Как там говорят? Это была любовь с первого взгляда. С того момента все закрутилось очень быстро: романтические прогулки, поцелуи, объятия под луной и прочие прелести конфетно-букетного периода. Ванильная идиллия продолжалась девять месяцев, пока однажды я не узнала, что Андрею светит тюремный срок до трех лет. От такой новости по телу пробежали мурашки, но сдаваться было нельзя. Взяв любимого за руку, сказала, что буду его ждать.

Возлюбленный Марины почти три года отбывал наказание в колонии общего режима. Фото: Иван МАКЕЕВ

Момент оглашения приговора помню как сейчас. На дворе было 14 марта 2016 года. Мы приехали в зал заседаний, где позже моему парню вынесли приговор. 2 года 7 месяцев колонии общего режима. Как только судья произнесла «осужден», на Андрюшу надели наручники и увели, а я осталось наедине со своими слезами. Даже не помню, как добралась домой, все было как в тумане. За окнами автобуса проносились улочки, где мы еще недавно были так счастливы, а в голове просто пустота. Приехав домой, умылась, успокоилась и сразу начала собирать ему сумку с посылкой.

В ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ ПРЕДЛОЖИЛ ПОЖЕНИТЬСЯ

А дальше началось: звонки, передачи, свидания, письма. В первый год меня в статусе девушки просто не пускали на свидания. Из-за разлуки у меня случился нервный срыв — настолько сильный, что пришлось даже лечиться у психотерапевта. С каждым днем ситуация все больше накалялась, ругались почти каждый день. То ревность, то еще что-нибудь, это было невыносимо. Наконец, спустя 12 месяцев меня пустили на короткое свидание. Когда увидела Андрея, ноги аж подкосились. Он казался таким родным и чужим одновременно. Встреча длилась всего 3 часа, просто мелочи для людей, которые так давноне виделись. Зато перед тем, как его увели, он предложил мне выйти за него замуж.

БЕЗ КОЛЕЦ И СВАДЕБНОГО ПЛАТЬЯ

- Чтобы брак зарегистрировали, Андрей подал официальное заявление. После этого его рассматривает комиссия: либо дает добро, либо нет. Нам повезло — спустя три месяца была назначена дата бракосочетания.

В день нашей свадьбы жениха вывел конвой. Вместе мы прошли в помещение, которое очень отдаленно напоминало ЗАГС. Это была небольшая комната на территории тюрьмы, больше похожая на скромный актовый зал. Там встретили другие пары, которые также решили расписаться.

В колонии церемония прошла скромно, без колец и свадебного платья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сама церемония прошла без каких-либо излишеств: поклялись любить друг друга, поставили подписи, затем Андрея увели. Кольцами обмениваться было нельзя, купили их уже после освобождения. Даже свадебное платье нельзя было надеть.

Но это все это казалось мелочами. Важно было только то, что Андрей стал моим мужем, и мы могли рассчитывать на длительные свидания. Первое произошло уже очень скоро — эти трое суток были просто незабываемыми.

ПОСТОЯННО ЖДАЛА НОВОЙ ВСТРЕЧИ С МУЖЕМ

Во время тюремных свиданий ни о какой романтике не может быть и речи. Условия были просто ужасные. Как-то раз среди ночи включаю свет, а на кухонном столе сидит огромный жирный слизняк. Такие себе впечатления, - смеется Виктория.

Но каждый раз я все равно ждала новой встречи с мужем. К счастью, Андрей добросовестно работал, поэтому встречи у нас были каждые два, а не три месяца. Иногда получалось увидеться и раз в месяц. В эти моменты тебе ничего было не нужно, только бы любимый был рядом.

Все мои родные и друзья нормально отнеслись к этой ситуации. Все они Андрея по-своему любят и уважают. Многие гордились тем, что я его дождалась.

«ТИХОЕ СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»

- Долгое время не могли родить ребенка, но спустя четыре года я наконец-то забеременела. Сейчас живем как обычная семья. Он работает, я сижу с доченькой в декрете.

Правда сначала наладить семейный быт было непросто. Мне уже хотелось тихой семейной жизни, а мужу — погулять. Его посадили, когда он был юным девятнадцатилетним мальчишкой. В первый год Андрей много гулял, пропадал после работы, а я то и дело его вечно искала. Потом успокоился, остепенился – так продолжается и по сей день.

Отношения - это всегда сложная работа, а тут все нужно умножать на два. Девушкам и женщинам, которые попали в такую ситуацию, в первую очередь советую слушать свое сердце. Если оно подсказывает, что это ваш человек, нужно разбиться в лепешку, но не бросать его даже в самой сложной ситуации. Это очень трудно, но оно того стоит. Я вот рада, что у нас так сложилось, мы проверили любовь и в награду получили нашу дочь и тихое семейное счастье.

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