«Кто девушку ужинает...»: ростовчанка откровенно рассказала, какого это - быть содержанкой

Ирине всегда "везло" на щедрых ухажеров. Фото: Артем КИЛЬКИН

Только представить, еще каких-то сто лет назад главным достижением для дамы было удачное замужество. Но за абы кого не выдавали: мужчина в таком случае должен был пройти суровый кастинг - учитывалось положение в обществе, социальный статус, и конечно же состоятельность, ведь девушку нужно было содержать не хуже, чем это делали родители. И казалось бы, тех пор много воды утекло, эра жизни по домострою сменилась эпохой сильных и независимых, где каждая дама может стать успешной бизнесвумен и содержать себя сама. Но, находятся и те, кого вполне устраивают старые расклады. Правда, если в былые времена женщина искала верного мужа, сейчас же некоторым подойдет просто богатый «папик».

Ростовчанка Ирина (имена изменены — прим. ред.) откровенно рассказала читателям «КП — Ростов-на-Дону», каково это - быть содержанкой. Девушка призналась, как ей удается выпрашивать дорогие подарки и даже пластические операции, почему молодой человек запрещает ей работать и как на подобный образ жизни реагируют ее родители.

Любимый настаивал, чтобы ростовчанка не работала, а занималась собой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

«ВЗЯЛ МЕНЯ НАГЛОСТЬЮ И НАПОРОМ»

- Мы познакомились с Гришей в одном из баров города. Я на тот момент только рассталась с парнем, который хоть и обеспечивал с ног до головы, но заставлял сидеть дома целыми днями. Мне нельзя было ходить куда-то с подругами, гулять одной по городу, даже платья красивые разрешал надевать только тогда, когда он был рядом. Могла лишь шопиться в ближайшем ТЦ, и посещать женский SPA, - делится историей Ирина.

- И пусть он помог мне с универом, оплачивал все хотелки, и даже давал денег моим родителям, терпеть такое больше не смогла. Собрав чемодан, сбежала обратно к маме. В тот момент подумала, что больше никто не сможет указывать, что и как мне делать. Буду работать, и стану сильной и независимой! Но, видимо, у судьбы на этот счет другие планы.

По словам девушки, в один из вечером они с подругами решили пойти в караоке бар, там она и познакомилась со своим будущим мужчиной.

– Он покорил меня своим напором и наглостью, было в нем что-то властное и сильное. Среди всех подруг Гриша подошел именно ко мне. Сначала просто болтали, а потом стал уговаривать, чтобы дала свой номер. Тогда подумала, что и пусть он напористый и симпатичный, но для обмена контактами как-то рановато. А чтобы не потерять товарища из виду, продиктовала ник от аккаунта в соцсетях. Так, все и закрутилось.

Женщина ушла с работы по просьбе своего бойфренда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«БЫТЬ НЕЖНОЙ КОШЕЧКОЙ, ЧТОБЫ ЧТО-ТО ВЫПРОСИТЬ»

- В течение двух недель Гриша писал мне почти каждый день. Увидев, что он точно не сдастся, решила согласиться на одно свидание, после мы уже не расставались. Если честно, сразу поняла, что человек он не бедный, уж очень дорого и красиво ухаживал, - продолжает собеседница.

- Помимо стандартных ресторанов и букетов дарил брендовую одежду, причем мне было достаточно просто посмотреть на что-то, как он уже протягивал карту, чтобы это оплатить. Только за один месяц на шопинг мог потратить больше 150 тысяч. Тогда поняла, что любимый не из скупых, и понемногу стала просить скинуть денег на разные мелочи, - рассказывает ростовчанка. - Тут главное быть нежной кошечкой - никакого приказного тона. Звонишь ему и ласковым голосом говоришь, что хочешь сходить на ноготочки или окрашивание. Мол «ну ты же хочешь, чтобы я была самая лучшая?». Такие манипуляции всегда работают. В конце концов, когда мужчина видит красивую женщину, он сразу должен понимать, что всю эту красоту нужно содержать, и тут уже парни сами должны решать - потянут или нет. Гриша, к счастью, справляется: на только на бьюти-процедуры переводит около 70 тысяч. А ведь еще развлечения, рестораны, и все только на нем.

Мужчина даже оплатил пластическую операцию, о которой мечтала его женщина. Фото: Олег ЗОЛОТО

«ПРИХОДИТЬСЯ СКУЧАТЬ ДОМА ПОД СЕРИАЛЫ»

- Правда, ради таких мужчин иногда приходится идти на жертвы, я вот уволилась с должности администратора, потому что любимый не хотел, чтобы вокруг были какие-то мужчины, - с улыбкой продолжает рассказ ростовчанка. - Его можно понять: дама я красивая, то и дело какие-то товарищи пытаются познакомиться, а он у меня ревнивый. К тому же, главным аргументом стал вопрос финансов, Гришка сразу дал понять, что полностью обеспечит, только бы уволилась. Ну, а мне что, теперь вот сама себе принадлежу. Захотела проснуться в 12 - без проблем, захотела купить сумочку - пара ласковых смс и она уже моя. Правда почти все подружки вечно заняты на работе, иногда приходится скучать дома под сериалы, ну или ездить в гости к маме.

— Все это было очень приятно, но в один момент дорогой сделал подарок, не оценить который было невозможно. Всю жизнь я мечтала сделать пластическую операцию по сужению носа - это был мой главный комплекс. Пару раз говорила об этом своему мужчине, и вот он предложил сделать все за свой счет. Нашел клинику, оплатил реабилитацию, и даже билеты заграницу, причем не только для меня, но и для мамы. В общей сложности за один такой хирургический подарочек пришлось выложить миллион рублей. В планах еще сделать грудь, но дорогой уверяет, что постепенно будет исполнять все мои мечты.

На одни бьюти-процедуры Ирина тратит по 70 тысяч. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«МАМА ВРУЧИЛА КОРОБКУ УСПОКОИТЕЛЬНЫХ»

Несмотря на все бонусы от богатого попечителя, девушке приходится терпеть немало испытаний.

– Гриша человек щедрый, но очень властный и ревнивый, он привык контролировать каждый мой шаг. В отличии от первого ухажера, дорогой разрешает встречаться с подругами, и даже ходить в ресторан, правда за каждый свой шаг я должна отчитываться. Если вдруг не услышу звонок - сразу же скандал. А еще, иногда он уходит к своим друзьям и может пропасть на два дня, и буквально изводит меня своими истериками без причины. Видя мое состояние, мама даже вручила коробку антидепрессантов и успокоительных Теперь вот только на них и сижу, и уйти от него уже не могу, ведь тогда придется обеспечивать себя самой, - говорит Ирина.

- Несмотря на это, мамочка от Гриши просто без ума: считает, что он достойная партия для меня. И даже во время ссор чаще всего становится именно на его сторону. Она говорит, если мужчина обеспечивает даму, то он имеет право указывать, что ей делать и как себя вести. Сначала пыталась как-то бунтовать, а потом просто усилила дозу препаратов и смирилась. В конце концов, не зря популярна так фраза из фильма «Вокзал для двоих»: «Кто девушку ужинает, то ее и танцует»...

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