Содержанка поневоле: фитнес-инструктор из Ростова начала торговать своим телом после увольнения из-за коронавируса

Многие мечтают построить карьеру, стать успешными и хорошо зарабатывать. Это трудный и, главное, непредсказуемый путь. Чтобы добиться заветной цели иногда приходится идти против себя и делать то, что не входило в изначальные планы. Таких примеров миллионы. Здесь мы расскажем об одном из них.

Мужчины не могли оторвать глаз

Обычная ростовская девушка Мария (имя изменено). Ей 21 год. Еще с подросткового возраста она старалась обеспечивать себя самостоятельно. Трудилась в разных местах, но зарабатывала буквально копейки. Учеба в колледже подходила к концу, наставало время искать свое призвание в жизни. В возрасте 18 лет Мария вместе с подругой впервые оказалась в спортивном зале и уже через какое-то увлеклась фитнесом. Со временем она тренировалась все активней и уже через пару лет хорошо понимала, где и что надо подкачать, чтобы было "красиво". К этому моменту юную блондинку было не узнать: упругие ягодицы, осиная талия, длинные волосы и милая улыбка магнитом притягивали взгляды мужчин. Девушка преобразилась и буквально расцвела.

Упорные тренировки не прошли даром - ростовчанка стала работать фитнес инструктором. Деньги платили хорошие. Как рассказала сама Мария, ей хватало и на развлечения, и на уход за собой. Иногда она помогала родителям - покупала продукты или давала деньги на всевозможные расходы.

Со временем репутация девушки стала говорить сама за себя. Она была опытным тренером и своей роскошной фигурой только подтверждала высокую квалификацию. В декабре 2020 года Маша поняла, что в Москве за ту же самую работу сможет получать в разы больше и в конечном итоге решилась на переезд.

Столичную жизнь разрушил коронавирус

Дончанка довольно быстро освоилась в столице: нашла хорошую квартиру недалеко от станции метро и пошла устраиваться в один из местных спортивных центров.Вакансии на такие должности открыты всегда, тем более у девушки было уже немало знакомых в этой индустрии. Работу получила быстро и уже через пару недель уверенно вела занятия. Уровень жизни девушки резко подскочил. Ей действительно стали платить намного больше. В месяц она получила до 70 тысяч рублей.

Вместе с новыми возможностями пришли и новые поклонники. Девушка активно вела "инстаграм" и не стеснялась выкладывать туда откровенные фотографии своей роскошной фигуры. Сотни лайков и восторженных комментариев - это безумно нравилось Марии. Как говорит сама девушка, медийность в работе фитнес-инструктора лишней никогда не бывает.

Вскоре на Россию, как и на весь мир, обрушился коронавирус. Столица ушла на самоизоляцию, а все спортивные центры в один момент закрылись. Мария осталась без работы и с минимальной зарплатой, которую хватало только на скромное питания. За квартиру стало платить нечем и девушка уже подумывала о возращении на малую родину.

Обеспеченный поклонник из инстаграма

Однажды, в инстаграме ей написал один мужчина. Многие пытались познакомиться с симпатичной блондинкой, но этот поклонник выделялся из общего фона обычных фолловеров. Интеллигентный, взрослый и уверенный в себе мужчина, назвавшийся Вадимом, вызвал любопытство юной провинциалки. Завязалось общение. Постепенно Мария поняла, что у него есть семья: жена и двое детей. Он хорошо зарабатывает и ездит на дорогом джипе. Вадим признался, что ему 39 лет, однако выглядел подтянутый москвич намного младше своего возраста.

Спустя пару дней, он пригласил ее погулять по ночной Москве. Мужчина заехал за Марией на машине и сразу подарил ей дорогие духи популярного бренда. Во время беседы Вадим не стал ходить вокруг до около и сделал ей предложение, которое полностью изменило ее жизнь. Речь шла о тайных интимных встречах. За один такой вечер "любви" щедрый спонсор пообещал смутившейся девушке платить по 25 тысяч рублей.

Первой реакцией ростовчанки был шок. Девушка стало нестерпимо обидно, когда она поняла за кого ее приняли. Несколько дней она обдумывала постыдное предложение, но в итоге поняла, что это единственное решение финансовых проблем. Скрепя сердцем, Мария согласилась.

На скользкой тропе

Первая встреча прошла на съемной квартире. Девушку поразил дорогой интерьер и роскошная мебель. Они выпили вина, включили музыку - все было очень романтично и напоминало сказку. Но очень скоро Вадим вернул ее на землю и сухо предложил переместиться в спальню. Мария покорилась его воле и уже была готова ко всему. О первой интимной близости девушка вспоминает неохотно. Но признается, что все прошло быстро и она почти ничего не почувствовала. Девушка сильно смущалась - ей было неловко от всего, что происходило в спальне. В конечном итоге, он честно расплатился с ней и вскоре она уже была у себя в квартире.

Душевные терзания заглушила внушительная сумма. Теперь девушка спокойна - она может погасить накопившиеся долги за аренду столичного жилья. Мария поняла, что это возможность зарабатывать "легкие" деньги, используя то, чем наградила природа. Встречи продолжились на постоянной основе. Чем раскованней она вела себя со своим покровителем, тем более щедрым он становился.

В конечном итоге девушка поняла, что так продолжаться не может. Она приехала покорять Москву работой фитнес-интруктором, а в итоге стала проституткой. Совсем недавно Мария вернулась на малую родину в Ростов-на-Дону и сейчас живет со своими родителями, которые ничего не подозревают о московских приключениях своей дочери.

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