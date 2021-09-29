Откровения содержанки: «Любимый отдал мне свою карту, потому что деньги ему не нужны»

Ростовчанка уверена, что она должна заниматься саморазвитием, а вопросом денег пусть ведает ее мужчина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько лет назад экраны страны вышел сериал «Содержанки» - кинокартина, показывающая жизни женщин на попечении у «папиков». Красивые дома и машины, дорогие украшения и брендовые шмотки - все это взамен на «любовь и внимание».

Теперь девочки на день рождения загадывают не куклу Барби, а обеспеченного Кена, который подарит беззаботные дни «в моменте». Чтобы ходить себе на випассану со стаканом латте на безглютеновом молоке, просить у вселенной безлимитную кредитку и мужчину пощедрее. Одним словом, мощно трансформироваться от рутинной бытовухи к себе «настоящей» на высоких вибрациях.

Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» пообщались с Ольгой Гаврилиной (имя изменено — прим. ред.), которая находится на полном финансировании своего ухажера и с удовольствием учит подруг делать также. По ее мнению, не нужно годами вкалывать и экономить на всем - о дорогих подарках нужно просто попросить.

ПАПА РАБОТАЕТ, МАМА КРАСИВАЯ

Ольга - студентка факультета психологии и педагогики. В свободное от учебы время она беззаботно прогуливается в парках, читает любимые книги, медитирует, плавает в бассейне, занимается йогой и стрип-пластикой. Одним словом, график плотный, но в нем нет места слову «работа», ведь все финансовые потребности закрывает любимый.

Когда пара только съехалась, Дима сразу отдал Оле свою зарплатную карточку - ей же нужнее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы познакомились с Димой шесть лет назад в интернете. Мне было 16, ему - 17. Когда стали встречаться, оказалось, что у него достаточно обеспеченные родители, поэтому даже тогда он мог позволить себе красивые ухаживания за девушкой. Оплачивал мобильную связь, все походы в кино и рестораны, покупал вещи, ну и куда без подарков.

Пока я была несовершеннолетней, встречаться могли только на нейтральной территории. Но как только мне исполнилось 18, родители не стали препятствовать моему переезду к Диме. С одним лишь условием: он должен был взять меня под свою полную ответственность. К счастью, любимый был только рад, ведь модель семьи у него правильная - «папа работает, мама - красивая».

«ДЕНЬГИ ЕМУ НЕ НУЖНЫ - ОН ЗАРАБАТЫВАЕТ ИХ ДЛЯ МЕНЯ»

- Как только мы стали жить вместе, Дима отдал мне свою зарплатную карту в полное распоряжение. Любимый говорит, что деньги ему не нужны: он зарабатывает их, чтобы у меня все было хорошо. Но вы не подумайте, что я какая-нибудь алчная - нет, деньги не отбираю. Он просто сам рад их мне отдавать. Именно так поступают настоящие мужчины.

Я вообще считаю, что спутника нужно изначально выбирать правильно. Ведь, есть те, которые всегда готовы делится деньгами, и те, кто наотрез делать этого не будет. Поэтому прежде чем начинать отношения, нужно думать головой, рассуждать, правильно ставить свою позицию. Вот допустим, живете вы вместе: ни в коем случае нельзя платить за себя, чего бы это ни касалось! Скажите любимому «у меня нет денег», тогда он будет больше мотивирован на то, чтобы зарабатывать и лучше вас обеспечивать.

Студентка учит подруг с первого свидания определять, готов ли мужчина ее содержать Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«ЧТОБЫ ЖИТЬ КРАСИВО, НУЖНО ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНОГО МУЖЧИНУ»

- Многие знакомые завидуют мне: Оля, как так жить? А я им говорю, чтобы жить красиво, выбирайте правильного мужчину. На первой же встрече нужно спрашивать какие у него цели в жизни, чтобы выяснить, кто и что будет в приоритете. И, конечно же, немаловажный фактор – внешность. Девочки, это главный показатель! Если мужчина постоянно ходит в очень яркой одежде, излишне за собой ухаживает, значит он самовлюблен, и вам своего внимания и финансов он явно не подарит. Когда я познакомилась с Димой, он сразу сказал, что он не любит наряжаться, ходить по магазинам, а я быстренько сделала вывод, что на себя тратиться не будет. Отлично: подходит!

На самом деле, уже в первую неделю знакомства будет очевидно, что это за человек перед вами. Даже раньше - на первом свидании. В этот момент очень важно наблюдать: заплатит ли он за вас или нет, предложит ли вызвать такси - ведь все проявляется в мелочах. Сводил в кафе – заплатил: ага - плюсик. Пожаловалась, что закончились деньги на счету и спросила, может ли пополнить баланс, - посмотрела на реакцию. Перевел – молодец, играем дальше по нарастающей. «Милый, ножки так замерзли в старых сапогах. Вот бы ты купил мне новые!» Ждем минуту и смотрим на реакцию: если щедро перевел кругленькую сумму, то игра продолжается, если зажмотил, то дисквалификация.

О СВОИХ ЖЕЛАНИЯХ НАДО ГОВОРИТЬ ПРЯМО

- Вот мой Дима на подарки не скупится. Недавно на день рождения подарил «Айфон». В чеке посмотрела: 73 тысячи - достойно. А еще два года назад была первая шуба - около 80 тысяч, а потом и вторая.

Считаю, что о своих желаниях нужно говорить всегда. Я придерживаюсь этого правила, поэтому получаю только то, что хочу. Можно сказать, что я сделала запрос вселенной на высоких вибрациях. Сказала, что хочу «Айфон» на день рождения – получила. Сказала, что хочу шубу, - подарил и даже не одну.

Как-то раз Ольга даже научила подругу как пожить бесплатно в квартире парня, с которым еще ни разу в живую не виделись Фото: Александр ГЛУЗ

«ЛЮБИМЫЙ ЗНАЕТ, ЧТО РАБОТАТЬ Я НЕ БУДУ»

- Многие осуждают такой образ жизни, но я девушка серьезная, и, возможно, даже когда-нибудь пойду работать! Ну сейчас меня, конечно, все устраивает, поэтому такого желания нет. Но кто знает, что будет через 5 лет? Димочка заранее понимал, что для меня главное - заниматься любимым делом, развиваться, читать книги, на йогу ходить, а вот финансы – это по его части.

У меня есть три лучшие подруги, и уже две их них начали стремиться к такому образу жизни. Их бедных так жизнь замотала - работают по 12 часов еще и учатся. В какой-то момент девочки признались, что это тяжело, что искренне мне завидуют. В такие моменты хочу стать для них проводником в лучшую жизнь, всегда помогаю и наставляю.

«ДОРОГОЙ, А ГДЕ ТВОИ ГАРАНТИИ?»

- Как-то раз встретилась с подругой в кафе. Она звонила своему молодому человеку и говорила под моим руководством нужные фразы, чтобы получить желаемое.

Дело в том, что кавалер Насти сейчас живет в Сочи. Они познакомились в сети и ни разу в живую друг друга не видели. Он все обещает, что приедет в Ростов. Классическая схема: кормит завтраками и просит подождать. Помню, тогда спросила у нее: «Почему это ты должна его ждать? Какие гарантии он тебе дает?»

Она задумалась, и от слов мы сразу перешли к действиям. Подруга набрала его номер по громкой связи, а я шепотом подсказывала, что нужно сказать. В какой-то момент она из робкой Настеньки сделалась грозной и уверенной Анастасией, которой здесь и сейчас нужны были доказательства чувств. И знаете, что? Получилось! После серьезного разговора парень признался Насте, что в Ростове у него есть пустующая квартира, и она может в ней пожить. По крайней мере, даже если у них что-то не получится, на пару месяцев Настюха сможет сэкономить на жилье.

Девушка сама решает, когда идти на шопинг: парень снабжает деньгами банковскую карту регулярно Фото: ИВАНОВА Диана

«СЧАСТЬЕ – ЭТО ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ»

- Вообще, в случае с Настей очень важным пунктом была решительность (не путать с наглостью, девочки!) Если вы что-то хотите получить, действуем с напором, но без наезда. Мужчина должен чувствовать, что сам принял решение. Силой вы его только оттолкнете. Им всегда проще, когда вы понимающая и добрая. Не нужно кричать и выяснять что-то: спокойно разговариваем, с заинтересованностью слушаем. Только так вы получите желаемого покровителя, который сможет сделать вас счастливой и обеспечить безбедную будущность.

Я вот очень счастлива, а когда смотрю на подругу, которая работает по 12 часов, не вижу этого же в ее глазах. Ведь счастье – это делать то, что ты хочешь, не переживать о деньгах, наслаждаться жизнью, эмоциями, путешествиями, подарками. Что еще нужно?

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