«Ночные бабочки», прогулки на кладбище и разочарования: Ростовчане ищут любовь на сайтах знакомств и вляпываются в смешные истории

Знакомиться в интернете многим проще, а продолжится ли общение в реальности, выяснять приходится на свидании Фото: Иван МАКЕЕВ

Сентябрь горит, Шевчук натянул струны на гитару, а Шуфутинский отгремел из каждого утюга. Что дальше? А дальше по списку — чашка кофе у окна и дождь, в котором «прячут слезы», самодиагностируемая «депрессия» и уход в работу вместо того, чтобы прислушаться к своим «хотелкам». В общем, добро пожаловать, сезон, которым частенько оправдывают все жизненные проблемы.

А, может, стоит изменить такой подход и доказать себе, что время года никак не влияет счастье? Многие ростовчане именно так и сделали: отбросив хандру, сделали вызов Амуру - зарегистрировались на сайтах знакомств. Ну а что - выстрел настоящей любви через экран смартфона никто не отменял!

В «КП - Ростов-на-Дону» пообщались с ростовчанами, которые искали свою судьбу на сайтах знакомств. Кого-то ожидали наглые аферисты, ну а кто-то выпил чашечку кофе в приятной компании и нашел хорошего друга, да и без комедии не обошлось!

МАМА ГОВОРИЛА ПРО УХОДЯЩИЕ ПОЕЗДА

Наверное, нужно начать с собственного опыта. И так, поехали.

Александра, 22 года

Моя история с сайтами знакомств началась год назад. В 19 я рассталась со своим парнем и долгое время была одна. Родители вечно напоминали про уходящие поезда и пустые вагоны моей личной жизни. Ситуация осложнялась и тем, что вокруг одна за одной выходили замуж знакомые и подруги. Все это больше напоминало программу путешествий по Золотому кольцу - кто не успел, тот опоздал. И по мнению родных, я была в числе тех, кто заигрался в томную принцессу в замке слишком долго.

С одной стороны, мне не нужны были отношения. Работа, учеба - времени просто нет, и такой расклад вполне устраивал. С другой стороны, когда я видела счастливые фотографии своих «подруг» в свадебных нарядах, внутри что-то зловеще скребло.

Некоторые свидания бывают очень странными, но эмоции оставляют на всю жизнь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ГДЕ ИСКАТЬ ТОГО САМОГО?

В такие моменты начинаешь задумываться: а может мама права, и мне нужен парень? Только вот где его искать? На тусовки не хожу. На улице к первому красавчику приставать странно. А журфак - один сплошной факультет невест, да и преподаватели шутят, то в Университетском переулке, рядышком с нашим корпусом, как раз находится ЗАГС: многих девчат парни с других факультетов туда и уводят. Вот и сказочке конец, а диплому — «пока».

Ну, стало быть, скачала приложение для онлайн-знакомств. По примеру своих подруг знала, что в подобных приложениях обитают не только фрики, но и хорошие мужчины. Кто-то нашел там друга, кто-то парня, а некоторые даже полноценного мужа!

Почти год назад, ноябрьским вечером, зарегистрировалась на одном из таких сайтов. Правда, особым желанием общаться не горела: отвечала по настроению и мало кому сообщала свой ник в «Инстаграме». Так прошло полгода. За это время я переписывалась только с двумя парнями, остальных проигнорировала. Но вот как-то раз решилась пойти на встречу. Дело это непростое, ведь никогда не знаешь кто тебя будет ждать: а вдруг маньяк какой, а вдруг просто дурак?

«А ТЫ ТОЧНО НЕ ПОЕСТЬ ПРИШЛА?»

Была не была, согласилась выпить чай с парнем из приложения. Раньше на свидания с человеком «из интернета» не ходила, и, чтобы чувствовать себя безопасно, заранее отправила подруге геолокацию — нет, ну а вдруг что?

Настал день «X»: наконец-то встретилась с белокурым красавцем с картинки. Первое впечатление было приятное: так, на вид приличный - в лес не увезет. Но как это обычно бывает, на таких встречах вы всегда пытаетесь строить из себя максимально хороших, воспитанных, эрудированных. Этот костюм из положительных качеств больше напоминает наряды Киркорова в сотнях страз - блестит красиво, глаз цепляет.

Я девушка скромная, поэтому, как только принесли меню, сразу отказалась от всего. Кажется, мой ухажер был не особо против. Мы взяли чай просидели так два часа. Кавалер еще в самом начале заявил, что не особо голоден. Но меню на столе, поэтому я могу выбрать что-то в любой момент.

В процессе разговора я выяснила, что «суженный» таким образом тестирует дам. Мол, если заказала первое, второе и компот, значит пришла набить живот. А если взяла скромный чай, то явно не алчная. Такой подход меня поразил, а буквально через месяц, он рассказал, что я не единственная проходила такое странное тестирование. Как бы странно ни звучало, но теперь мы с ним просто дружим. В приложении, конечно, мужа не нашла. Зато приобрела хорошего друга, пусть и со своими «тараканами».

Чтобы найти подходящего человека, может, придется сходить и на несколько встреч Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

МИСТИКОЙ ПАХНЕТ

Место для первого свидания с онлайн-спутниками - это всегда большая загадка. Кто-то приглашает в кафе, кто-то в кино, а кто-то решает быть креативным и зовет... на кладбище

Филипп, 42 года

- Увидел на сайте красивую девочку: хорошо, что она «Инстаграм» свой оставила. Слово за слово завязался разговор. Девушка удивительно здраво рассуждала, и захотелось с ней пообщаться вживую. Во встрече не разочаровался: красивая, эрудированная, позитивная - было приятно и легко общаться.

Затем была прогулка по берегу моря и, наверное, вечер бы так и закончился, но тут я решил соригинальничать. Говорю ей, что тут есть старинное кладбище - не хочешь съездить? На самом деле я и сам боялся ехать, но вместе же веселей, а такой первой встречи у нее точно не было. Был конечно шанс, что испугается и убежит. Но нет, девушка оказалась из храбрых. Говорит: «Почему нет? Поехали!»

Представьте: прогулка в очень тихом месте среди древних могил. Мистикой пахнет на каждом шагу. Пока она с интересом рассматривала надписи на плитах, я решил набраться смелости и поцеловать ее. С одной стороны старинная греческая могила, с другой стороны величественный склеп. И все это под луной — романтика! Теперь, когда я вижу кладбище, я вспоминаю её и тот поцелуй.

«ОЙ, МНЕ НАДО К ВРАЧУ!»

Евгения, 21 год.

На первом курсе я решила встретиться с ухажером из сети. Мы общались неделю и все никак не могли пересечься. Я ему написала, что через три часа собираюсь в театр, а до этого момента свободна и могу увидеться. Парень ответил, что сможет приехать и через 30 минут был на месте.

Мы гуляли полтора часа: ходили по городу туда-сюда. Желудок начинал урчать, стало понятно, надо что-то перекусить. Когда сказала об этом парню, он сделал вид, что не услышал и мы продолжили прогулку. Никакого расчета на то, что он что-то оплатит даже не было, просто очень хотелось есть. Как тут, мой желудок уже начал слать громкие сигналы SOS. Вижу первую попавшуюся кафешку и веду его туда. Как только мы сели за столик, он стал обсуждать какое ужасное место, что невыносимо чем-то воняет, и вообще вид из окна не лучший. Я при этом сижу уже жутко голодная.

Подходит официант, по мнению спутника, он не так его обслужил, поэтому прямо сейчас необходимо принести жалобную книгу. Прошло еще 15 минут, мы так и не поели… Я говорю ему,

- Мне уже все-равно что есть, пошли хоть в фастфуд.

После этой фразы моему ухажеру резку поплохело.

- Ой, а мне кстати к врачу надо, я поехал.

Разворачивается и уходит. Я в шоке, не понимаю, что это было. Когда вернулась домой, увидела, сообщение «Прости. Резко заболела нога»

Иногда на встречу приходят не за интересным общением и в поисках пары, а с коммерческим интересом Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

КАК МАСТЕР ПО БРОВЯМ ОТДЫХАЕТ В ОАЭ

Не только девушки иногда страдают от незнакомцев в сети. Мужчинам, в этом плане тоже - ой, как непросто!

Леонид, 32 года

- На подобных сайтах я сидел не ради флирта, а скорее ради интересных знакомств. Было приятно ходить на встречи с девушками, узнавать разных людей и приятно проводить время. Но это только одна сторона медали. В большинстве случаев, когда вам за 30 такие свидания больше напоминают собеседования, которые заканчиваются фразой «мы вам перезвоним». Среди этих свиданий были и такие встречи, которые не назовешь приятными, а запомнились они на всю жизнь.

Так, например, общался я с одной девушкой. Фотки на сайте просто огонь: красивая стройная. Попросил у нее адрес в «Инстаграме», а там еще больше классных фоток. Ну просто «ух, какая!» Решился позвать ее на кофе. К моему удивлению инстадива согласилась. А я честно признаюсь, не до конца верил, что увижу такую же картинку, а не куча «Фотошопа» и удачные ракурсы.

Прихожу в кафе, сажусь за столик и как приличный джентльмен не замечаю, как «подруга» опаздывает на 15 минут. За это время официант два раза предлагал меню, а на третий уже начинает косо смотреть. И вот она: реально красивая — голубоглазая брюнетка, ресницы, третий размер — ух! Впорхнула в ресторан аки ангел. Тут я выдохнул: «настоящая!»

Хотелось узнать ее получше, спросил чем она занимается. «Я специалист по бровкам», - отвечает дама скромно. «Ага, по бровкам, - подумал про себя. - И откуда у мастера по бровям фото с Бали, Мальдив и ОАЭ?» Начинаю понимать, что здесь не все так просто.

- А что тебе больше всего нравится? - задаю наводящий вопрос.

- Путешествовать с друзьями: хоть и бесплатно, зато весело, - обескуражила меня красотка.

- А разве за путешествия еще и деньги платят?

- Ну, - замялась барышня. - Кому как. Мне вот лично да.

Тогда-то я и понял, что эта лягушка-путешественница - не мой вариант.

«К ТЕБЕ ИЛИ КО МНЕ?»

Мастер по бровям, которая путешествует за границу, - не единственный «кадр» из опыта интернет-свиданий Леонида.

- Если первая дама выкладывала всю свою шикарную жизнь напоказ и недвусмысленно намекала на покровительство обеспеченных друзей, то исход свидания со второй стал для меня полной неожиданностью.

Мы общались с ней почти месяц. В переписке девушка была доброй, позитивной, советовала книги, фильмы. Все было так прекрасно, и я, наконец, решился пригласить ее на чашечку кофе.

Мы встретились днем на веранде какой-то местной кафешки. Пришла симпатичная девчонка: шатенка, карие глаза. Она скромно заказала лишь чашку кофе, чем еще больше покорила меня. Прошел уже час: она увлеченно рассказывала про любимые книги, а я, честно, не особо внимательно и слушал — залип на ее волосы, так блестели на солнце и развевались на ветру. Да, мы тоже бываем романтиками.

Вдруг нежное создание под писк оплаты картой нашего счета выдает: «К тебе или ко мне?» Я в ступоре: в смысле? А она настаивает: «К тебе или ко мне?»

В тот момент даже оробел.

- Прости, - говорю, - меня такое не интересует.

- У тебя что — денег нет? - продавливала свою тему «принцесса». - Ну хочешь, я сделаю тебе скидку — ты мне понравится.

Я молчу, а она: «Прости, я бесплатно не могу».

Ну тут то я и понял, что «нежный цветок» оказался «полевой бабочкой», собирающей пыльцу с каждого «гладиолуса». Эх...

Отказ в интернете воспринимается легче, - объясняет психолог Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Психолог Полина Шаповалова рассказывает, что обилие сервисов для онлайн-знакомств, с одной стороны, предоставляет возможность найти пару и устроить личную жизнь. С другой, общение на таких площадках создаёт иллюзию выбора, но при активном взаимодействии пользователи часто сталкиваются с обратной ситуацией.

- Из всего потока возможных кандидатов или кандидаток часто не находится подходящей пары. Мужчины сетуют, что сайты изобилуют девушками, предлагающими отношения за деньги, причем кто-то это делает напрямую, называя цену, кто-то завуалировано, например просит купить подарок. Девушки утверждают, что на сайтах практически нет мужчин, которые реально хотели бы серьёзных отношений.

Также, по мнению специалиста, не редки ситуации, когда пользователи добавляют не свои фото или фото, скажем так, десятилетней давности. Причем грешат этим, как мужчины, так и женщины. И когда дело доходит до реальной встречи, наступает полное разочарование.

- Для многих сейчас легче и привычнее познакомиться в интернете, чем в живую, - объясняет специалист. - Отказ в реальности намного болезненнее, чем в интернет-пространстве. Так как на улице или в кафе всегда есть свидетели фиаско, а в интернете этого никто не увидит. И отказавшего пользователя можно просто заблокировать или удалить. С психологической точки зрения отказ в онлайне воспринимается легче.

Разумеется, тем кто использует электронный ресурс для поиска пары, надо запастись терпением и быть готовым потратить время на изучение анкет, не всегда приятное и результативное общение, встречи, которые не всегда могут быть приятными.

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