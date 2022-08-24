Родители впавшего в кому 27-летнего жителя Ростовской области рассказали о подозреваемых в его избиении

По факту происшествия проводится проверка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новочеркасске нашли нескольких предполагаемых участников конфликта, в результате которого 27-летнего парня избили до полусмерти. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщила мать пострадавшего Марина. Женщина рассказала, как продвигается разбирательство и в каком состоянии сейчас находится ее сын.

КОНФЛИКТ СЛУЧИЛСЯ НА ПЛЯЖЕ

Напомним, конфликт произошел 18 августа. По словам Марины, в тот день ее сын со своим приятелем отдыхали на местном пляже. Находившиеся неподалеку подростки стали оскорблять парней. Собеседница утверждает, что после этого хулиганы стали кидать в них камни. Тогда молодые люди побежали за хулиганами.

В итоге молодые люди оказались в одном из безлюдных переулков, где столкнулись с уже взрослыми людьми. Произошла драка, в результате которой Дмитрий получил серьезную черепно-мозговую травму и попал в кому, его другу сломали нос.

ЧТО ИЗВЕСТНО О РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ?

Как рассказала женщина, уже появились первые свидетели и очевидцы происшествия. С одной из них ей уже удалось связаться.

- Ее дочь вызвала полицию и скорую. Девушка закричала «Что вы делаете? Расходитесь! Сейчас полиция приедет.». И тогда они начали разбегаться. Если бы не она, не знаю, чем бы все закончилось, - говорит собеседница.

По ее словам, нашли и предполагаемых участников конфликта.

- Насколько мне известно, нашли еще не всех. Но, например, нашли женщину, которая в том момент, когда Дмитрий был уже без сознания, принимала активное участие в этом, била его по голове камнем.

ЧТО СЕЙЧАС С ДМИТРИЕМ?

Марина говорит, что после происшествия у ее сына была зафиксирована серьезная черепно-мозговая травма и большая опухоль головного мозга. Спустя почти шесть дней состояние молодого человека все еще остается тяжелым, он находится в коме. Врачи не спешат давать хоть какие-то прогнозы.

- Неизвестно, в какую сторону это все повернет, - вздыхает женщина. - Но мы молимся и надеемся, что все будет хорошо.

В управлении МВД по Ростовской области корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» сообщили, что по факту происшествия проводится проверка.

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