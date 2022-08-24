В гидрометцентре предупредили о дождях и похолодании в последние дни августа в Ростовской области

В последние дни месяца погода изменится. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области в конце августа ожидается похолодание. Какой будет погода в последнюю неделю месяца, с 25 по 31 августа, рассказали в ростовском гидрометцентре.

В ближайшие два дня, 25 и 26 августа, в донском регионе сохранится ветреная погода без осадков. Температура воздуха днем будет составлять +30 — +35 градусов.

В субботу и воскресенье, 27 и 28 августа, в отдельных районах прогнозируют небольшой дождь с грозой. Температура существенно не изменится. Ветер ослабеет и поменяет направление на юго-западное и западное.

29 и 30 августа снова ожидаются дождь с грозой. Столбик термометра упадет до +27 — +32 градусов, в восточных районах — до +35.

31 августа существенных осадков не будет. Температура останется прежней — до +27 — +32 градусов. Местами на термометре будет +34 градусов.

Известен предварительный прогноз синоптиков и на 1 сентября. Синоптики считают, что в первой половине дня осадков не будет, во второй могут пройти дожди. Температура воздуха существенно не изменится. Прогнозируется слабый и умеренный ветер.

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