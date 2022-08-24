В Ростовской области подсчитали стоимость набора первоклассника в 2022 году

Скоро маленькие жители Ростовской области отправятся в первый класс. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждое лето в Ростове родители начинают активную подготовку к новому учебному году, закупают форму и канцелярские товары. Многие семьи в это время задаются вопросом о том, как приобрести все необходимое и при этом не разориться. Специалисты Ростовстата выяснили, во сколько обойдется собрать первоклассника в школу в 2022 году.

Стандартный набор первоклассника, в который входят канцелярия, одежда, обувь и аксессуары, обойдется родителям мальчиков в 20 тысяч рублей, а девочек — в 24 тысячи. По сравнению с прошлым годом собрать в первый класс первоклашку-мальчика стало дороже на 14,4%, а девочку – на 11,07%.

Одежда мальчиков подорожала заметнее, чем одежда девочек. Фото: Ростовстат.

Меньше всего цены выросли на одежду для девочек школьного возраста. Например, классические платья из полушерстяных, смесовых тканей стали дороже за год на 5,54%. Блузы подорожали на 6,41%.

А вот стоимость одежды для мальчиков увеличилась заметнее. Рубашки выросли в цене почти на 23%, а брюки из полушерстяных тканей — на 11%.

Рост цен не обошел и канцелярские товары. За 2022 год школьные тетради подорожали на 36,02%, шариковые ручки — на 24,62%, школьные портфели – на 14,45%. Необходимые учебники, пособия и дидактические материалы для занятий подорожали на 22,65%.

Рост цен на электронные устройства в Ростовской области оказался ниже общероссийской тенденции. Стоимость ноутбуков сократилась на 5% по сравнению с прошлым годом

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