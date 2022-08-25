На левом берегу горят камыши. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове вспыхнул крупный пожар на левом берегу. Сухая трава загорелась на улице Чемордачка днем 17 августа, сообщили в донском управлении МЧС.

По данным ведомства, горит камыш — на 1,5 км по фронту. На кадрах места возгорания видно, что пламя охватило и участки возле железнодорожных путей.

Для тушения пожара привлекли вертолет МЧС. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Возгоранию присвоен второй ранг сложности. По данным МЧС, на месте работают 58 человек и 20 единиц техники. На место прибыли два пожарных поезда. Тушить возгорание собираются с неба.

— Для тушения вылетел вертолет МЧС России Ми-8, — прокомментировали в ведомстве.

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