О гостеприимстве, «дресс-коде» и ценах: что удивило семью из Ростова во время путешествия в Дагестан

Ростовчанам очень понравилось гулять по старой крепости в Дербенте. Фото: предоставлено героиней публикации.

В этом году семья Марии Ивановой из Ростова-на-Дону решила провести свой отпуск не на привычных пляжах Крыма или Краснодарского края, а в Республике Дагестан. Женщину и ее мужа привлекала история, природа и кухня кавказской республики. Ростовчане не скрывают, что сомневались по поводу поездки из-за стереотипов, но в итоге решили рискнуть. Мария рассказала корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» о плюсах и минусах отдыха в Дагестане.

ОСТАНОВКА В ГОСТЕВЫХ ДОМАХ В ГОРАХ

Поездка на машине из Ростова заняла около 14 часов. Выехав ранним утром, по пути ростовчане остановились только в Грозном, чтобы сфотографироваться на фоне мечети «Сердце Чечни». А первая же ночевка была уже в Дагестане.

Остановилась семья в заранее забронированном гостевом доме в горах. Его хозяева на лето сами переехали во флигель, а удобный для проживания дом предоставили туристам.

- На мой взгляд, он был роскошным, - вспоминает ростовчанка. - В нем были зал, две большие комнаты. В одной из них - детская кровать, подходящая для нашего младшего ребенка. Огромная кухня. С утра хозяйка приготовила нам завтрак, сварила кашу и яйца, порезала местный сыр и подала кофе. И это все входило в стоимость проживания — порядка 1200 рублей с человека, не считая ребенка. А вечером, когда мы приехали, хозяйка сделала нам чай с травами.

Вид на каньон завораживает. Фото: предоставлено героиней публикации.

Первую ночь туристы жили неподалеку от Сулакского каньона. Утром они пытались договориться об экскурсии, но в каньон не пускали - там произошел какой-то несчастный случай. Тогда ростовчане сами отправились на машине к Чиркейскому водохранилищу, расположенному поблизости. Здесь наконец попали на экскурсию, но она туристам понравилась не так, как индивидуальное путешествие на моторной лодке. Его за небольшую плату организовал местный житель, который показал всю красоту каньона со стороны водохранилища.

Вода в водохранилище - бирюзовая. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Смотришь на это и думаешь: какая нереальная красота! - восхищается Мария. - Какая богатая местность! Как можно после того, как все это увидел, уехать обратно и продолжать жить в Ростове!

У подножия гор пасутся коровы и овцы. Фото: предоставлено героиней публикации.

После каньона семья отравилась в высокогорную деревню Гуниб, которая находится рядом с вымершим городом Гамсутль. Хозяева здешнего гостевого дома рассказали всю историю своего края и порекомендовали достопримечательности, которые обязательно нужно посетить. Благодаря помощи местных путешественники снова увидели много красивых мест и получили массу впечатлений. А потом поехали в Дербент.

ДРЕВНИЙ ДАГЕСТАН И ТЕПЛОЕ МОРЕ

Как рассказывает Мария, Дербент ее очаровал. Это древний город с двухтысячелетней историей. Крепость с узкими улочками и катакомбами... Наверное, ночью там не очень-то уютно ходить, а вот днем - настоящая красота.

По словам ростовчанки, Каспийское море немного похоже на Азовское по температуре и цвету воды. Семья из донской столицы не увидела в Дербенте ни одного платного пляжа. Из плюсов - много песка и малая концентрация туристов из-за большой протяженности береговой линии.

Каспийское море похоже на Азовское. Фото: предоставлено героиней публикации.

- На пляже на окраине Дербента всегда было человек 5-10, - вспоминает женщина. - А еще на пляже было кафе с невысокими ценами. Поэтом можно было пить кофе, приготовленное на песке там, где тебе море ножки омывает. С утра, когда погода пасмурная, особенно хорошо.

Мария советует отдыхающим вставать в Дербенте пораньше. И дело не в том, чтобы занять лучшие места на пляже и в кафе. Здесь в 6 утра солнце палит так, как в 11 - 12 часов в Ростове. Садится же довольно рано.

- Им бы перевести часы назад — и было бы удобно, - улыбается женщина.

Есть в Дагестане и настоящие пустыни. Фото: предоставлено героиней публикации.

РАЗРУШЕНИЕ СТЕРЕОТИПОВ: ПЛОХИЕ ДОРОГИ, ХИДЖАБЫ И ГЮРЗА

Перед поездкой ростовчане больше всего беспокоились об отношении местных к туристам, особенно по поводу внешнего вида туристов. Мария оставила дома короткие юбки и отказалась от глубоких декольте, но переживала, можно ли находиться в республике без хиджаба.

Однако, по свидетельству туристки, многие, приехав на Кавказ, нарушают «дресс-код». Но к этому все относятся спокойно. Только одной женщине в шортах сделали замечание: в таком виде нельзя подходить к мечети.

- Еще нам говорили, что в Дагестане плохие дороги, и водители часто нарушают. Лучше не ехать сюда на автомобиле. Но дороги точно не хуже, чем в Ростовской области. И водят здесь примерно так же. Поэтому с этим не было проблем.

Древний город манит к себе туристов со всех частей света. Фото: предоставлено героиней публикации.

Что касается цен, отмечает ростовчанка, в Дербенте они сильно отличаются. Что-то может стоить необоснованно дорого, а что-то — наоборот, слишком дешево.

- Еще одно наше открытие — нет национальности «дагестанец», - говорит Мария. - Там очень много разных национальностей.

Когда путешественники собирались в Дагестан, они прочитали, что там водится очень опасная змея — гюрза. Но выяснилось, никто из встретившихся супругам местных жителей за всю жизнь ни разу ее не видел. Да и самим ростовчанам в эту поездку лишь однажды попалась необычная желтая ящерица.

ШАШЛЫКИ, ЧУДУ И КОФЕ НА ПЕСКЕ

Порадовала ростовчан и местная кухня. Однажды, остановившись на обочине пообедать, они неожиданно для себя отведали самые вкусные шашлыки.

С собой туристы взяли из дома мультиварку, в которой варили баранину и овощи.

- Мы купили на рынке баранину, попросили ее разрезать на порции. И нам с нее даже жир срезали, - вспоминает женщина. - Мы быстро закинули ее в мультиварку и сварили. Было вкусно.

Очень понравились дончанам национальные дагестанские лепешки - чуду. В Ростове их, конечно, тоже можно встретить, но вкус будет уже не тот.

С кофе, приготовленном на песке, очень хорошо рифмовалась пахлава. Несмотря на то, что вкус местного напитка, по мнению ростовчанки, и не очень отличается от кофе, приготовленного в турке на газовой плите.

Местные заваривают чай в прозрачных чайниках, чтобы увидеть красоты заварки. Фото: предоставлено героиней публикации.

Чай во многих кафе в Дагестане заваривают в прозрачных чайниках. Во время праздника, посвященного местному пророку, кафе приглашали туристов бесплатно попить травяного чая. Деньги в этот день никто не берет. Привыкнув к подобным чаепитиям, семья из Ростова даже купила похожий чайник себе домой, хоть на нем и стояла отметка "Made in China".

Однако, как и у многих туристов в этом сезоне, путешествию к морю у дончан завершилось заболеванием ротовирусом. Но к нему семья была готова — не первый раз уже путешествуют. Поэтому скоро все поправились и отправились домой, проведя в Дагестане 10 прекрасных дней, наполненных яркими впечатлениями.

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