В Ростове департамент транспорта проверил работу кондиционеров в общественном транспорте

Вадим Шкабарня лично принял участие в проверке работы кондиционеров в ростовских автобусах. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Работу систем кондиционирования воздуха в автобусах на остановке «Северный рынок» в Ростове проверяли этим уже три раза. Мониторинг департамента транспорта 25 августа стал четвертым по счету. В нем принял участие и начальник ведомства Вадим Шкабарня.

НЕПОЛАДКИ БУДУТ УСТРАНЕНЫ

Глава департамента заходил в каждый из останавливающихся у остановки автобусов и интересовался у пассажиров, как работают кондиционеры. В большинстве случаев ростовчане были довольны температурой в салоне.

Начальник ростовского дептранса заходил в автобусы и проверял: дует или не дует. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Однако жалобы все же поступали. Так, при проверке было установлено, в автобусе № 66 система охлаждения не работает. Для вентиляции пассажирам приходилось открывать форточки.

- Сегодня было проверено 14 автобусов, выявлено три нарушения, - уточнил начальник ростовского дептранса. - Автобусы по маршрутам № 56 и 66 вышли на линии с неисправными кондиционерами, в автобусе № 83 система кондиционирования совсем отсутствовала.

По результатам проверки был выявлен один автобус без кондиционера. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Получив предупреждения, руководители автотранспортного предприятия, пообещали, что их автобусы будут отравлены в автопарк. Кондиционеры собираются починить.

НАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С КОНДИЦИОНЕРАМИ, СТАЛО МЕНЬШЕ

Как рассказал глава департамента, сегодня подвижной состав общественного транспорта донской столицы состоит из 1 223 единиц транспорта. В Ростове работают 106 маршрутов регулярных перевозок: 89 автобусных, 12 троллейбусных и 5 трамвайных. Согласно летнему графику, на линии должны выходить 960 единиц транспорта, согласно зимнему — 1100 единиц.

По словам Вадима Шкабарни, муниципальными контрактами предусмотрено, что 82% существующего в Ростове подвижного состава должны работать с системами охлаждения воздуха.

В одном из автобусов не показывалась температура воздуха в салоне. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

- В этом сезоне было выявлено 219 нарушений, связанных с некорректной работой кондиционеров, - отметил глава департамента. - Если в июне 2022 года в колл-центр поступало до 60 жалоб в день, то всего за этот месяц с учетом выходных было зафиксировано порядка 600 жалоб. А уже в июле жалоб было уже 246. Соответственно, работа была проведена на удовлетворительно, и есть к чему стремиться. Те замечания, которые есть, будут проработаны вместе с руководителями транспортных предприятий. Совещания, связанные с кондиционированием, санитарным состоянием и с выпуском автотранспорта, мы проводим каждую неделю.

Сейчас в Ростове остается вопрос нехватки водительского состава, но и он будет решен, пообещал глава ростовского департамента транспорта.

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