В Ростовской области 8-летнюю девочку после столкновения с иномаркой отбросило на другой автомобиль

Пострадавшего доставили в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Аксае Ростовской области восьмилетняя девочка пострадала в серьезном ДТП. Авария произошла на улице Садовой вечером 25 августа, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, 32-летний водитель «Хендай Солярис» проехал на запрещающий сигнал светофора. Иномарка наехала на восьмилетнего ребенка, который в этот момент перебегал проезжую часть. От удара девочку отбросило на автомобиль «ВАЗ-32115», движущийся во встречном направлении.

Иномарка наехала на пешехода на улице Садовой. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как легковушка на полной скорости сбивает пешехода. После этого пострадавшая оказывается на капоте другого автомобиля.

Школьница выжила, но получила травмы.

— В результате ДТП пострадал восьмилетний пешеход, госпитализирована. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, — прокомментировали в донской Госавтоинспекции.

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